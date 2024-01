Superwahljahr: Was 2024 alles gewählt wird

2024 bringt mit fünf Wahlen in Österreich und der Europa-Wahl ein wahres "Superwahljahr". Im Herbst blickt dann die ganze Welt in die USA, wo der Nachfolger von Joe Biden gewählt wird.

Den Auftakt zum Wahljahr in Österreich machen am 10. März die Gemeinderatswahlen in Salzburg, gefolgt von jener in der Stadt Innsbruck am 14. April. Die erste große Bundeswahl ist dann die zum EU-Parlament am 9. Juni. Dann steht regulär die Nationalratswahl an - voraussichtlich im September oder Oktober. Abgeschlossen wird das österreichische Wahljahr mit den beiden Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark im Herbst.