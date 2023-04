Biden will 2024 bei US-Präsidentschaftswahl erneut antreten

US-Präsident Joe Biden will 2024 erneut für das Amt kandidieren.

Das gab der 80-Jährige am Dienstag in einem dreiminütigen Video offiziell bekannt. Er verwies darauf, dass er vor genau vier Jahren in seiner damaligen Mitteilung, sich um das Präsidentenamt bei der Wahl 2020 zu bewerben, versprochen habe, die "Seele der Nation" zu heilen. "Ich sagte, wir befinden uns in einem Kampf um die Seele von Amerika, und wir tun das noch immer", sagte Biden in dem Video am Dienstag.