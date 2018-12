Der Winter kommt - Das sollten Autofahrer beachten

Die ASFINAG appelliert, Tempo und Abstand an Witterungsbedingungen anzupassen.

In der Nacht auf morgen, Samstag, sind laut Prognosen Schneefälle bis Montag am Morgen zu erwarten. Vor allem in Tirol und Vorarlberg kann es auch bis in tiefere Lagen schneien. Die Autobahnmeistereien haben die entsprechenden Vorbereitungen dazu getroffen.