Der Winter kommt! Ein Meter Neuschnee am Arlberg

Freitagnacht rauscht aber eine kräftige Kaltfront über die Alpen. Für die neue Woche prognostizierten die Meteorologen viel Schnee.

Aufgrund des milden und trockenen Herbstes lag bisher selbst auf den Bergen Westösterreichs kaum Schnee. So gab es am ersten Advent in Ostösterreich teilweise mehr Schnee als am Arlberg. Mit einer kräftigen West- bis Nordwestströmung ändert sich das nun aber ab dem Wochenende. Bis zum kommenden Dienstag erwarten sich die Experten der Österreichischen Unwetterzentrale am Arlberg über ein Meter Neuschnee, winterlich wird es allerdings an der gesamten Alpennordseite.

Kaltfront Freitagnacht bringt den Winter Mit einer Westströmung verlief der bisherige Dezember im Westen von Österreich äußerst mild und zeitweise nass, Schnee war nur auf den Bergen oberhalb von rund 2000 Meter ein Thema. Freitagnacht rauscht aber eine kräftige Kaltfront über die Alpen, womit sich die Wetterlage grundlegend umstellt. Mit der Kaltfront frischt entlang der Alpennordseite kräftiger bis stürmischer Westwind auf und die Schneefallgrenze sinkt bis knapp unter 1000 Meter. Dabei kommen vor allem in den klassischen Staulagen im Bregenzerwald die ersten Zentimeter Neuschnee zusammen.

Am Sonntag kurz milder, dann viel Neuschnee Am Sonntag folgt ein weiteres Tief, dabei wird es kurzzeitig etwas milder, die Schneefallgrenze liegt in der Früh um 1500 Meter. Ab Mittag wird es aber sukzessive kälter, sodass am Abend bis auf rund 1000 Meter, in der Nacht dann allmählich bis auf 700 Meter Schnee fällt. Zudem intensiviert sich immer mehr der Niederschlag. Allein in der Nacht auf Montag muss man im Bregenzerwald und am Arlberg mit einem guten halben Meter Neuschnee rechnen.

Wetterprognose für Lech

4-Tages-Prognose für Lech ©VOL.AT

Neue Woche an der Alpennordseite winterlich Der Montag verläuft dann an der Alpennordseite winterlich. Schnee fällt allmählich bis in die Täler, nur im Flachland handelt es sich noch um Regen. Auch am Alpenhauptkamm kommen ein paar Zentimeter Neuschnee zusammen. Insgesamt lässt der Schneefall aber immer mehr nach und klingt bis zur Wochenmitte ab. Bis zum Ende der Ereignisses kommt in den Skidestinationen am Arlberg gut ein Meter Neuschnee zusammen.