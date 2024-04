Der ultimative Kater-Guide: 16 Tipps für ein schmerzfreies Erwachen

Von wilden Nächten zu schmerzfreien Morgen: Hier sind 16 Tipps, den Kater zu vertreiben oder gar nicht erst aufkommen zu lassen!

Die Feier war ein voller Erfolg, die Stimmung ausgelassen, die Getränke flossen in Strömen. Doch am nächsten Morgen folgt das böse Erwachen: Kopfschmerzen, Übelkeit und ein allgemeines Gefühl der Mattigkeit machen den Start in den Tag zur Qual. Der Kater hat zugeschlagen. Doch es gibt bewährte Strategien, um die unangenehmen Nachwirkungen einer durchzechten Nacht zu lindern. Hier sind 15 Tipps, die Ihnen helfen, den Kater zu besiegen und sich schnell wieder fit zu fühlen.