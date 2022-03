Der teure Sprit ist nur ein kleiner Teil der Autokosten

Die extrem gestiegenen Spritpreise lassen so manchen Autofahrer an der Tankstelle zusammenzucken. Immer häufiger werden große Umwege zu billigeren Tankstellen gemacht, im Burgenland teils bis ins Ausland nach Ungarn. Doch das lohnt sich längst nicht immer.

Nur 4,1 Cent Unterschied

Zieht man die in Deutschland zuletzt gemeldeten Spritpreise von gut 2,20 Euro pro Liter Super E10 heran, ergeben sich für einen typischen neuen Benziner der Kompaktklasse mit 5,5 Litern Verbrauch (VW Golf 1.5 TSI ACT Style 5-türig mit 96 KW und Schaltgetriebe) und einer jährlichen Fahrleistung von 12.000 Kilometern, den sein Besitzer vier Jahre behält, Kosten von insgesamt rund 67,2 Cent pro Kilometer. Mit den Spritpreisen des März 2021 - damals kostete E10 nur 1,45 Euro pro Liter - wären es 63,1 Cent pro Kilometer. Die Spritpreisexplosion macht am Ende also einen Unterschied von 4,1 Cent oder gut 6 Prozent pro gefahrenem Kilometer aus.

Wertverlust und Fixkosten teurer

Entscheidender Grund ist, dass in beiden Fällen der Wertverlust des Autos die Spritkosten in den Hintergrund drängt. Hinzu kommen außerdem noch Fixkosten wie die Versicherung, weitere Betriebskosten vom Motoröl bis zur Wagenwäsche sowie Werkstattbesuche und Reifenverschleiß.

Auch ÖAMTC bietet Autokosten-Rechner

In Österreich bietet auch der ÖAMTC mit der Datenbank "Auto-Info" einen Autokosten-Rechner an. Auch hier zeigt sich, dass der Spritpreis wenig Einfluss auf die Gesamtkosten des Autobesitzes hat. Der Kraftstoff an sich macht bei den allermeisten Modellen nur zwischen 10 und 20 Prozent der Kosten aus, abhängig von der Fahrleistung. Der größte Brocken ist auch hierzulande der Wertverlust, der abhängig vom Fahrzeug oft mehr als die Hälfte der Kosten verursacht, im Gegensatz zum Tanken aber nicht so spürbar ist.