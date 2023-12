Der Tag, an dem sich das Leben wieder normalisierte

Es ist kaum zu glauben, dass noch vor einem Jahr einige Corona-Maßnahmen in Kraft waren und auch das Tragen der Maske in Spitälern und Pflegeheimen und Arztpraxen verpflichtend war.

2023 sind die Corona-Maßnahmen jedoch Stück für Stück ausgelaufen. Bis zum 30. April galt in ganz Österreich in vulnerablen Bereichen wie Spitälern, Alten- und Pflegeheimen sowie in Arztpraxen die Maskenpflicht.