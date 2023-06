Wallner zu Schlüssen aus Covid: "Würden keine Schulen mehr schließen"

Die Vorarlberger Landesregierung hat am Dienstag ihre Schlüsse aus dem Umgang mit der Coronapandemie präsentiert.

Mit jetztigem Wissensstand anders vorgehen

In einer neuen Pandemie würde man Schulschließungen, "so gut man's kann", verhindern. Auch bei der Einschränkung des Vereinslebens, gerade für Kinder und Jugendliche, würde man mit jetzigem Wissensstand anders vorgehen, sagte der Landeshauptmann, und bei Kontaktbeschränkungen und Absonderungen "wäre man heute vorsichtiger", auch was den Spitals- und Pflegebereich beträfe. Zum damaligen Zeitpunkt habe man die strengen Regeln als für den Schutz der Menschen nötig erachtet. Die Kommunikation sei "verbesserungsfähig" gewesen, und: "Der Lockdown für Ungeimpfte war keine gute Idee - dazu muss man stehen." Auch bei den Grenzregelungen sah Wallner Anlass zur Kritik.

"Man weiß im Nachhinein immer alles besser"

Allerdings, gab das Landesoberhaupt zu bedenken, "weiß man im Nachhinein immer alles besser" - zu Beginn der Pandemie waren auch die Entscheidungsträger mit einem völlig unbekannten Virus konfrontiert und fanden sich in einer Situation wieder, in der man praktisch gar nicht auf frühere Erfahrungen aufbauen konnte.

Vorarlberg: Ein Lockdown weniger als Rest Österreichs

Strukturen wie ein "schlafender Riese"

"Maskenpflicht musste angeordnet werden"

Eine der Lehren, die aus der Befragung der Bevölkerung im Rahmen eines Bürgerrats gezogen wurde, ist, dass die Gesundheitskompetenz der Menschen gestärkt werden muss. Das soll laut Grabher unter anderem dadurch geschehen, dass bereits an den Schulen auf eine Stärkung des Gesundheitsbewusstseins geachtet wird. "Die Maskenpflicht musste angeordnet werden, weil den Menschen nicht bewusst war, wie so eine Maske schützt", veranschaulichte er.

Impfung und Medikamente als Gamechanger

94.000 Anträge auf Corona-Entschädigung

Bisher wurden in Vorarlberg knapp 94.000 Anträge auf Corona-Entschädigung eingereicht, in 42.686 Verfahren gab es bisher einen positiven, in 2.927 Verfahren einen negativen Bescheid. Über 107 Millionen Euro wurden an Vergütungen für Einkommens- bzw. Verdienstentgang bewilligt. Nach Angaben von Rüscher sollen alle offenen Anträge bis zum Ende dieser Legislaturperiode im Herbst 2024 abgearbeitet sein.