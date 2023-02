Corona-Regeln enden: So denken Vorarlberger

Die Corona-Regelungen sollen stufenweise auslaufen, ab 30. Juni soll wieder "Normalbetrieb" herrschen. VOL.AT hat sich dazu umgehört.

Österreich soll mit spätestens 30. Juni aus dem Krisenmodus herauskommen. Die Regelungen laufen bis zum Sommer aus, Ende April endet etwa die Maskenpflicht in Spitälern und Pflegeheimen.

"Raus aus dem Krisenmodus"

So denken Vorarlberger

Die Befragten waren sich bei einer Umfrage von VOL.AT in Dornbirn einig: Es sei gut, dass die Regeln auslaufen. Zumindest vorerst. Am Anfang habe man die Maßnahmen gebraucht, danach hätte man sie außer im Gesundheitswesen mehr lockern können, so eine Dornbirnerin. Es sei höchste Zeit dafür, sind sich zwei Studentinnen aus Vorarlberg sicher.