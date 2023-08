Der Streit um Tempo 100: ÖAMTC-Experte gegen Klima-Aktivistin

In einer kontroversen Diskussion im ORF-"ZiB2" Studio gerieten ein ÖAMTC-Experte und eine Klima-Aktivistin heftig aneinander.

Debatte um Tempolimit:

Wiesinger zweifelt er an Wirksamkeit der Maßnahme im globalen Kontext

Klima-Aktivistin plädiert für schnelle Umsetzung von Tempo 100

Kraftstoff-Alternativen und Sicherheitsbedenken

Rauchverbot, Gurtenpflicht oder Alkohollimit

"Wenn wir über Mehrheiten sprechen, dann haben wir in der Vergangenheit auch in Österreich gute Beispiele, dass unpopuläre Maßnahmen erst nach der Einführung die breite Akzeptanz in der Bevölkerung finden. Denken wir ans Rauchverbot, denken wir an die Gurtenpflicht oder ans Alkohollimit", so Freund. Damals wäre auch niemand davon begeistert gewesen, doch heute seien sich alle einig, dass diese Maßnahmen sinnvoll waren, sagt die Klimaaktivistin abschließend.