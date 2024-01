Der Starfotograf aus Vorarlberg, der New York verzauberte

Der Vorarlberger Starfotograf Christian Anwander hat mit seinen beeindruckenden Werken die Fotowelt in New York erobert.

Die beeindruckenden Werke des Vorarlberger Starfotografen Christian Anwander haben bereits zahllose Berühmtheiten eingefangen. Anwander, der aus Vorarlberg stammt, genießt ein hohes Ansehen in der amerikanischen Fotowelt. Mit ORF sprach er über sein glamouröses Leben im Big Apple und verriet, was er aus seiner Heimat Vorarlberg am meisten vermisst.

Glitzerndes Leben im Big Apple

Seit 2005 hat Anwander New York, das er liebevoll als "Hochburg der Fotografie" beschreibt, zu seiner Wahlheimat gemacht. Der Wunsch, von den Großen der Branche zu lernen, trieb ihn in die pulsierende Metropole. Heute ist er selbst ein großer Name in der Branche und hat eine beeindruckende Liste von Stars vor seiner Kamera gehabt.

Unter den Prominenten, die er fotografiert hat, zählen Schauspieler wie Donald Sutherland und Pierce Brosnan, die bezaubernde Schauspielerin Zoë Kravitz, die legendäre Band Daft Punk und die dynamische Rapperin Nicki Minaj. Anwander freut sich immer, wenn er Berühmtheiten fotografiert und blickt gerne auf diese Shootings zurück.

Verbindung zu den österreichischen Wurzeln

Anwander traf - wie er dem ORF verrät - in New York seine Liebe des Lebens, Mitra Farahmand, eine gebürtige Wienerin. Das Paar mit ihrer gemeinsamen Tochter kehrt regelmäßig in ihre österreichische Heimat zurück. Obwohl Anwander in New York eine neue Heimat gefunden hat, gesteht er, dass er seine Familie und Freunde in Vorarlberg vermisst.

