„Der See ist eine heilige Kuh“

Am Donnerstagabend präsentiert Hard ab 19 Uhr im Spannrahmen das Leitbild zur Hafen- und Uferentwicklung. Das Thema schlägt noch immer hohe Wellen.

Die Uferentwicklung in Hard lässt die Wogen in der Gemeinde weiterhin hochgehen. Die Gemeinde verteilte vergangene Woche eine Infobroschüre zum morgen präsentierten „Leitbild 2030“, diese wurde von Grünes Hard und Harder Liste umgehend unter Beschuss genommen. Die HarderInnen würden darin in die Irre geführt, die Broschüre lasse Objektivität vermissen und diene rein als Werbung für das Großprojekt am Bodensee. Die Gemeinde reagiert mit Unverständnis und spricht von ihrer Pflicht, „die Bürger umfassend zu informieren“. Am vergangenen Sonntag lud die Harder Opposition zur Diskussion und kam damit der Gemeinde zuvor. Im Mittelpunkt des Abends stand der geplante Durchstich beim Strandbad, durch den die Schiffe Hohentwiel und Österreich ins Herz der Gemeinde geholt werden sollen.

Das sagen die Parteien

„Hard muss sich ­weiterentwickeln“

„Kosten in Millionenhöhe“

"Lenken und blenden"

„Ein brandheißes ­Thema in Hard“

Markus Gritschacher, FPÖ: „In unserer Partei ist man sehr gespalten – wie in der Gemeinde selbst. Manche sind dafür, manche dagegen. Es ist ein brandheißes Thema, da es das Bild der Gemeinde für die nächsten 50 bis 100 Jahren entscheidend verändert. Es scheitert rein am Willen der handelnden Personen. Das ist furchtbar, ja eigentlich eine richtige Tragödie. Welche andere Gemeinde in Österreich hat so eine Jahrhundertchance? Aber in Hard hacken alle aufeinander rum, anstatt sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Es braucht einen Masterplan, das ist ganz klar. Ich persönlich würde die Volksabstimmung am 1. Dezember absagen, alle an einen Tisch bringen und das Thema zudem erst nach den Wahlen angehen. Der See in Hard ist aber eine heilige Kuh. Man scheut Veränderungen, wie der Teufel das Weihwasser.“