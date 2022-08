Der Liebe wegen: Pfarrer legt sein Amt nieder

Pfarrer Karol Pytraczyk tritt aus persönlichen Gründen zurück - der Kirche möchte er aber weiterhin verbunden bleiben.

Eine Vielzahl an Gründen

Die Entscheidung das Amt zurückzulegen, sei durch eine Vielzahl an Gründen immer konkreter geworden. So teilte der Pfarrer mit, dass die momentane Situation in der Kirche, die hohe Intensität Sakramente zu spenden, die dadurch entstandene Ermüdung und der zölibatäre Lebensstil ihn dazu gebracht haben, diese für ihn sehr schwere Entscheidung endgültig zu treffen. "Es ist für mich nicht möglich, ein Doppelleben zu führen. Deshalb habe ich den Bischof, nach 13 Jahren als Priester gebeten, das Verfahren einzuleiten, welches mich von meinen kirchlichen Verpflichtungen befreit," so Pytraczyk.