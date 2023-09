Der Easyjet-Quickie: unerwartete Begegnung in luftigen Höhen

Ein Passagier erzählt von einem ungewöhnlichen Erlebnis während eines Easyjet-Fluges.

In einem Video-Interview mit der "Sun" berichtet Piers S. (23) von einem Quickie auf der Toilette mit einer unbekannten Blondine. Piers gibt offen zu, dass dies nach einem Tag voller Alkohol passiert ist. Er hatte die Frau erst im Flugzeug kennengelernt und es kam schnell zu einer intimen Situation. Die Party begann bereits am Morgen, da er seinen 23. Geburtstag feierte. Piers steht ganz offen zu dem, was passiert ist, und spricht sogar vor der Kamera darüber.