Horror-Flug: Hund furzt ununterbrochen

Ein junges neuseeländisches Paar erlebte auf einem 13-stündigen Flug von Paris nach Neuseeland eine unangenehme Überraschung: Ein Hund sorgte mit ständigen Flatulenzen für Unwohlsein bei den Mitreisenden.

Das Thema "Hunde an Bord" ist in der Luftfahrt kontrovers. Während größere Hunde generell nicht im Passagierraum transportiert werden dürfen, gibt es für kleinere Tiere, die in Transporttaschen untergebracht sind, Ausnahmen. Allerdings kann die Anwesenheit eines Tieres manchmal unerwartete Herausforderungen für Mitreisende darstellen - wie das Erlebnis eines jungen Paares auf einem Flug von Paris nach Neuseeland zeigt.