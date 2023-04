Der Aufschwung der KPÖ und ein heißes Länderspiel

Journalist und Politikblogger Johannes Huber zum Thema KPÖ, und ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser anlässlich des Handball-Länderspiels am Sonntag in Bregenz, sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Aktuell schlägt die KPÖ in Österreich hohe Wellen: In Graz schon länger in der Stadtregierung, bei den Landtagswahlen in Salzburg mit einem sensationellen Ergebnis. Mit dem Journalisten und Politikblogger Johannes Huber sprich VOL.AT Chefredakteur Marc Springer am Freitag in "Vorarlberg LIVE" darüber was der Erfolg der KPÖ für die SPÖ bedeutet, ob auch Kommunismus drin ist, wo KPÖ drauf steht, was die bundesweiten Erfolge für die KPÖplus in Vorarlberg, aber auch in der Bundespolitik für Auswirkungen haben können.