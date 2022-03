Der 4. Stich, Foda-Rücktritt und Kinderbetreuung

Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink, Gesundheitsexperte Armin Fidler und VN-Sportchef Christian Adam heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Obwohl Vorarlberg eine hohe Betreuungsquote aufweist, mehr als 90 Prozent der Dreijährigen sind im Kindergarten oder in der Kinderbetreuung, fast zwei Drittel der Zweijährigen ebenfalls, steigt der Bedarf nach mehr Kinderbetreuungsplätzen und zeitlicher Flexibilität stark an. Nach drei Jahren steht jetzt der Begutachtungsentwurf zum neuen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (KBBG) kurz vor der Fertigstellung. Über die wichtigsten Punkte in dem Entwurf und deren Umsetzbarkeit, redet Marc Springer heute mit Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink in "Vorarlberg LIVE".