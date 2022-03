1.012 Neuinfektionen am Sonntag in Vorarlberg

Insgesamt 1.012 Neuinfektionen und insgesamt 19.689 aktiv positive Corona-Fälle wurden am Sonntag in Vorarlberg verzeichnet.

Stand Sonntag, 24 Uhr: Am Samstag wurden in Vorarlberg 1.148 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber standen 1.819 Genesungen. Am Sonntag kamen weitere 1.012 Neuinfektionen hinzu (bei 1.479 Genesungen).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg ist am Sonntag auf 3.081,4 gesunken. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2.960,6.

Lage in den Spitälern

517 Todesopfer

Am Freitag sind in Vorarlberg vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt sind bisher 517 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.