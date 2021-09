Der 3. Stich, Re-Use-Truck und Theatersaisonstart

Landesrätin Martina Rüscher, Stephanie Gräve, Intendantin Vorarlberger Landestheater und Abfallberater Aaron Oberscheider-Preiner vom Gemeindeverband heute um 17 Uhr bei "Vorarlberg LIVE".

"Der 3. Stich ist ein weiterer Schritt in unserem Plan für den sicheren Herbst", so Gesundheitsminister Dr. Wolfgang Mückstein. Das Nationale Impfgremium empfiehlt entweder sechs, neun oder 12 Monate nach der zweiten Dosis, je nach gesundheitlicher Verfassung, eine Impfauffrischung zu machen. Wie das im Land geregelt wird und welche Impfstoffe zum Einsatz kommen, darüber redet Gerold Riedmann heute mit Landesrätin Martina Rüscher in "Vorarlberg LIVE".