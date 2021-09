Der Re-Use-Truck kommt nach Bludenz

Bludenz. Der Re-Use-Truck tingelt durchs Ländle und macht auch in Bludenz Halt. An drei Montagen kommt diesen Herbst der eigens ausgestattete Klein-LKW auf den Riedmillerplatz bei der Remise.

Im Herbst 2021 besucht der Re-Use-Truck alle 96 Vorarlberger Gemeinden. Am 20.09., 18.10. und 25.10. macht der Sammeltruck dabei Halt in Bludenz bei der Remise. Von jeweils 8 bis 14.30 Uhr können auf dem Raiffeisenplatz unangemeldet noch funktionstüchtige und äußerlich unbeschädigte Elektrogeräte vor Ort abgegeben werden. Der Re-Use-Truck nimmt z.B. Radios und Stereoanlagen ebenso entgegen wie Haushalts- und Küchengeräte oder Großgeräte, wie Elektroherde oder Waschmaschinen. Kühlgeräte, Röhrenbildschirme, Akku-betriebene Geräte, EDV-/IT-Geräte sowie Geräte mit fehlendem Zubehör und äußerlich beschädigte Geräte werden nicht angenommen.

Nach der Sammlung werden die Elektrogeräte in der carla Elektrowerkstatt auf Funktion und Sicherheit geprüft und im carla Einkaufspark in Altach zum Verkauf angeboten. Für nicht mehr funktionierende Geräte nehmen die Re-Use-Truck-Mitarbeiter auch Reparaturaufträge für die carla Elektrowerkstatt vor Ort entgegen. Das Team beantwortet bei seinen Stopps zudem auch Fragen zum Thema Wiederverwendung und Reparatur.

Damit wird ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen und funktionierenden Kreislaufwirtschaft geleistet. Gleichzeitig schafft Re-Use aber auch zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten für am Arbeitsmarkt benachteiligte Personen – etwa in der Sammlung, für die Vorbereitung zur Wiederverwendung in der Elektrowerkstatt und im Verkauf. Umweltbewusste Konsumenten finden im carla Einkaufspark in Altach eine breite Palette gut erhaltener und geprüfter Re-Use Geräte.