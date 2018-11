Demonstration für Menschlichkeit

Zum dritten Mal in Folge gingen in Vorarlberg hunderte Menschen auf die Straße, um gegen die Asylpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren.

Engagierte BürgerInnen rund um Klaus Begle in Hohenems und Mechtild Bawart in Rankweil haben gemeinsam mit der Bewegung Uns reicht‘s aufgerufen, am Sonntag gegen die spaltende Politik der Bundesregierung ein Zeichen zu setzen. Diesem Aufruf sind insgesamt etwa 1500 Menschen gefolgt.

Ihren Unmut über die menschenunwürdige Asylpolitik der Regierung haben in ihren Reden unter anderen Gerhart Hofer, Annibe Riedman und Reinhold Bilgeri in Hohenems und Pfarrer Wilfried Blum, Mechtild Bawart und Andreas Postner in Rankweil zum Ausdruck gebracht. Hofer, Direktor der Kathi-Lampert-Schule betonte die demokratische Errungenschaft der Menschenrechte, die wir uns immer wieder vor Augen führen sollten. Pfarrer Blum rief zum Mut, sich gegen eine menschenunwürdige Politik zu stellen auf und nahm auch die österreichischen Bischöfe in die Pflicht, unmissverständlich auf bedenkliche Tendenzen in der aktuellen Politik hinzuweisen. Statt gutgemeinter Worte seien klare Zeichen nötig, so der Pfarrer von Rankweil in seiner Rede vor der St. Josef-Kirche.