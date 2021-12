Demokratische Werte und Gespräch über den Tod

Ex-Neos-Mandatarin und ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes Dr. Irmgard Griss und Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Charité Berlin Dr. Michael Tsokos heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

"Die Freiheitsrechte gelten nicht unbeschränkt. Die Freiheitsrechte kann man einschränken, wenn ein höherwertiges Interesse gefährdet ist", sagte Irmgard Griss in einem ORF III Interview zum Thema Impfplicht, Anfang November. Impfgegner fühlen sich ihrer Rechte und ihrer Freiheiten beraubt. Laufen die demokratischen Werte Gefahr über Bord geworfen zu werden oder bedarf es einer neuen Definition des Demokratiebegriffes? Darüber und noch mehr redet Pascal Pletsch heute mit Irmgard Griss in "Vorarlberg LIVE".

Er ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin an der Charité Berlin, Forensikexperte und Bestseller-Autor: Prof. Dr. Michael Tsokos hat keine Hemmungen seine Arbeit mit dem Tod öffentlich zu machen – sei es über Instagram, Youtube oder im Fernsehen. Langweilt der Tod nicht irgendwann? Wie abgebrüht ist Dr. Michael Tsokos wirklich? Und welche Mythen ranken sich um den Tod? Dr. Michael Tsokos gibt heute in "Vorarlberg LIVE" einen genauen Einblick in seine Arbeit als Rechtsmediziner.