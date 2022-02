Debatte um Impfpflicht: Regierung bleibt bei Zeitplan

Die Regierung bleibt beim Zeitplan für die Impflicht - auch wenn zuletzt zunehmend skeptische Stimmen aus den Ländern zu hören waren.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bekräftigte am Donnerstag laut "Kurier", dass er am ursprünglichen Zeitplan festhält. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer hatte schon im Ö1-"Morgenjournal" wissen lassen, dass der Zeitplan "total aufrecht ist und auch so erfolgen wird". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprang ihr am Nachmittag bei.