Das war das erste Partywochenende im Ländle

An diesem Wochenende öffnete das El Capitán in Rankweil zum ersten Mal seit über einem Jahr die Türen. VOL.AT war vor Ort, um sich ein Bild über das Feiern mit dem 3-G-Prinzip zu machen.

Das erste Partywochenende in Vorarlberg nach über einem Jahr: VOL.AT war vor Ort und hat das Feiern unter dem 3-G-Prinzip unter die Lupe genommen. Positiv aufgefallen sei vor allem, dass ausnahmslos alle Gäste ein Attest bereits beim Anstehen griffbereit hatten, wie GF Martin Simma uns vor Ort erzählt. "Man merkt, dass alle endlich wieder ausgelassen feiern möchten. Am Donnerstagabend sorgte der erste Besucheransturm dafür, dass bereits um 22 Uhr die Türen geschlossen werden mussten", so Simma. Noch nie habe er eine solche Begeisterung bei den Gästen erlebt.