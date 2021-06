Regierung kündigt weitere Öffnungsschritte für Juli an

Die Bundesregierung gibt heute, ab 8.15 Uhr, eine Pressekonferenz zu den weiteren Öffnungsschritten.

Nachtgastronomie ab 1. Juli?

Nach den zwei großen Öffnungsschritten am 10. Juni und 1. Juli blieb nicht mehr sehr viel von den Pandemie-Maßnahmen übrig. Mit Anfang Juli werden fast alle Einschränkungen, die es noch gab - etwa von Großveranstaltungen, Geburtstagsfesten etc. - fallen, allerdings mit der neuen Maßgabe des Nachweises, dass man "getestet, genesen, geimpft" ist. Einzig das Nachtleben blieb auch mit dem zuletzt verkündeten Öffnungsschritt noch eingeschränkt: Die Sperrstunde in der Gastronomie fällt zwar auch mit 1. Juli - aber beschränkt durch die Vorgabe der Konsumation nur am Tisch.