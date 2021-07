"Tanzen ist ein Bedürfnis, das lange gefehlt hat"

Am Donnerstag öffnete das El Capitán in Rankweil zum ersten Mal seit über einem Jahr die Türen. Gastronom Martin Simma sprach in "Vorarlberg LIVE" über die erste Partynacht.

Im El Capitán in Rankweil wurde am Donnerstag die erste Partynacht zelebriert - mit Erfolg, wie Betreiber Martin Simma am Freitag in "Vorarlberg LIVE" berichtet. Noch nie habe er eine solche Begeisterung bei den Gästen erlebt. "Das Tanzen ist ein Bedürfnis der Menschen, das lange gefehlt hat." Die Gäste hätten sich lange auf diesen Abend gefreut und ihn richtig zelebriert.

Positiv aufgefallen sei, dass ausnahmslos alle Gäste ein Attest bereits beim Anstehen griffbereit hatten. Der Besucheransturm sorgte dafür, dass bereits um 22 Uhr die Türen geschlossen werden mussten. "Es hat mich sehr überrascht, dass die Gäste teilweise eineinhalb Stunden auf den Einlass gewartet haben, bis ein anderer Gast das Lokal verließ."

Neben Martin Simma waren auch Architekt Roland Gnaiger und Ex-ÖFB-Trainer Marcel Koller zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

