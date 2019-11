Das sind Vorarlbergs erfolgreichste Unternehmen

Neo-Wirtschafts-Landesrat Tittler: "Vorarlberg kann auf eine leistungsfähige und starke Wirtschaft bauen."

Im Festspielhaus in Bregenz sind am Montag mehrere führende Vorarlberger Unternehmen mit einem Preis geehrt worden. Die ausgezeichneten Betriebe konnten sich im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs "Austria’s Leading Companies 2019" (ALC) als Landessieger durchsetzen.

Vorarlberger Gewinner 2019

Ein Sonderpreis ging heuer an das Landeskrankenhaus Hohenems.

Bei der abschließenden ALC-Gala, die am 30. Jänner 2020 in Wien stattfinden wird, haben alle Vorarlberger Landessieger zudem die Chance auf den Österreich-Gesamtsieg in ihrer jeweiligen Kategorie.