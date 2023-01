Das sind die umsatzstärksten Unternehmen in Vorarlberg

Platz 1 - Alpla Group (5,1 Mrd.)

Den ersten Platz der großen Abräumer des Jahres 2022 der Vorarlberger Unternehmen hat sich die Alpla Group mehr als nur verdient. Unglaubliche 5,1 Milliarden Euro Jahresumsatz verzeichnete der Verpackungshersteller mit Sitz in Hard im Geschäftsjahr 2022. Verglichen mit dem Umsatz in Höhe von vier Milliarden Euro ein Umsatzplus von starken 27,5 Prozent.

Platz 2 - Julius Blum GmbH (2,6 Mrd.)

Knapp die Hälfte an Umsatz im Vergleich zum erstplatzierten Top-Abräumer machte die Julius Blum GmbH im Geschäftsjahr 2022 mit immerhin über 2,6 Milliarden Euro. Verglichen mit den Vorjahreswerten in Höhe von knapp 2,3 Milliarden Euro ein Umsatzplus von knapp 11,2 Prozent. Dabei könnte ein Unternehmen der Julius Blum GmbH den zweiten Platz noch streitig machen,

Platz 3 - Gebrüder Weiss (2,5 Mrd.)

Die Rede ist vom derzeit Drittplatzierten in unserer Liste der Top-Verdiener: Gebrüder Weiss. Das Vorarlberger Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Lauterach hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2022 nämlich bislang noch nicht veröffentlicht. Wenn Gebrüder Weiss seine Umsätze vergangenes Jahr ebenfalls steigern konnte, dürfte das Unternehmen sich mit 2,5 Milliarden Euro Umsatz im Vorjahr leicht auf den zweiten Platz katapultieren.

Platz 4 - Rauch Fruchtsäfte

Ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich auch Platz vier und fünf der Großverdiener Vorarlbergs. Denn näher könnten sich zwei Umsatzwerte wohl kaum liegen. Zumindest derzeit. Denn die RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG hat derzeit mit 1,151 Milliarden Euro gerade noch so die Nase vorn. Dieser derzeit aktuellste Wert stammt jedoch noch aus dem Geschäftsjahr 2021, noch ist also alles offen.