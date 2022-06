Das sind die Highlights auf dem Poolbar Festival

Am 7. Juli startet das Poolbar Festival in Feldkirch. Poolbar-Chef Herwig Bauer war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Das Reichenfeldareal in Feldkirch wird ab kommender Woche wieder Schauplatz für gute Livemusik, Design, Kunst und ausgelassene Stimmung. Vom 7. Juli bis 14. August werden Tausende Musikbegeisterte beim Poolbar Festival erwartet. Aufgrund der Coronapandemie war in den letzten zwei Jahren bei den Veranstaltern Kreativität gefragt. Dadurch habe man viel gelernt, betont Poolbar-Chef Herwig Bauer am Dienstagabend in der Sendung "Vorarlberg LIVE".

"Wir haben gelernt, dass externe Probleme die Leute zusammenschweißen." Der Festivalchef blickt optimistisch und voller Vorfreude in diesen Festivalsommer. "Wir bieten ein Festival, das noch besser ist, als vor Corona." Man habe inzwischen die Möglichkeit sowohl das Alte Hallenbad als auch den Außenbereich zu bespielen. "In Summe ist das eine sehr schöne Kombinaiton, die an an lauen Sommernächsten sehr gut funktioniert."

Auch architektonisch kann sich das Festival sehen lassen. Den Grundstein dafür wird alljährlich im Rahmen des Poolbar-Generators gelegt. In verschiedenen Labors, darunter Architektur, Grafik und Street Art, erabeiteten Studierende bereits im Frühjahr das Konzept für das Sommerevent, das in diesem Jahr unter dem Motto „Am Rand“ steht. "Der Generator hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt. Er gibt dem Festival jedes Jahr ein neues Aussehen."

Angesagt haben sich renommierter Bands aus dem In- und Ausland. Das Auftaktkonzet der Sportfreunde Stiller ist bereits restlos ausverkauft. Ein guter Ticketverkauf erwartet sich Herwig Bauer auch beim Openair von Jose Gonzales am 4. August. "Für mich stellen aber auch Metronomy oder Lola Marsh schöne Highlights dar."

Man versuche im Programm Kulturelles von Nischen bis Pop abzudecken und möglichst keine Schwachstellen zu haben. Wert lege man nicht nur auf bekannte und bereits erfolgreiche Bands, sonder auch auf gute Support-Acts, die sich ihr Publikum teilweise noch erarbeiten müssen. "Poolbar-Besucher kommen normalerweise nicht erst pünktlich zum Start des Headliners, sondern am frühen Abend und bleiben dann im besten Falle bis zum frühen Morgen."

Die gesamte Sendung

