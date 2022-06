Vom Gipfel der Charts nach Feldkirch

Mit José González und Tom Gregory kommen zwei absolute Hochkaräter auf das Poolbar Festival 2022.

Der schwedische Singer-Songwriter José González überzeugt seit Jahren mit seiner unverwechselbaren, sanften Stimme, seinen berührenden Songtexten und seinem filigranen Gitarrenspiel. Dabei manifestiert er sich seit Jahren als ruhiger Gegenpol einer immer lauter werdenden Welt. Am 4. August ist es so weit, und der sympathische Sänger verzaubert mit Gitarre in der Hand unter freiem Himmel ganz Feldkirch mit seinen herzerwärmenden Klängen.



Hits am laufenden Band – so könnte man die bisherige Karriere des jungen Ausnahmetalents Tom Gregory treffenderweise beschreiben. Seine mit viel Herzblut geschriebenen Popsongs kletterten nicht nur in Großbritannien bis an die Spitze der Charts, sondern erlangten auch in Österreich Goldstatus. Seinen Status als Geheimtipp musste Tom Gregory ablegen, dafür rotieren seine Songs auf sämtlichen Radiostationen. Mit seinem Debütalbum „Heaven in A World So Cold“ endlich auf Tour und am 13. August bereit, sich in die Herzen aller Zuhörer:innen zu spielen.



Poolbar goes New School Rap



Wo drippin’ draufsteht, wird Liebe zu Hip-Hop und Rap großgeschrieben. Auch dieses Jahr kommt das Vorarlberger DJ-Kollektiv ins Alte Hallenbad und bringt Ski Aggu mit. Dieser reist stilecht mit Sturmmaske, Skibrille und eingängigen Hits im Gepäck direkt aus Berlin nach Feldkirch.



Viel Gefühl verpackt in mitreisende Soundsphären



Düster, melancholisch und bittersüß – so klingt die musikalische Welt von wavvyboi. Geprägt von den unterschiedlichsten Einflüssen reitet er mit traurigen Worten über düstere, tiefe Beats und spielt gleichzeitig spannungsgeladene Akkorde auf seiner Fender-Gitarre. Vor 5 Jahren hatte er als No-Name seinen allerersten Auftritt außerhalb seiner Heimat, inzwischen füllt er in Deutschland die Hallen mit hysterisch kreischenden Fans. Am 28. Juli kann man hautnah in die hypersensible Welt des jungen Gefühlsreiters im Alten Hallenbad eintauchen.



Folk- und Slow Rock-Fans aufgepasst

Amistat bedeutet Freundschaft auf Katalanisch. Josef und Jan sind nicht nur Brüder, sondern auch die besten Freunde - zuhause in Europa und Australien. Zusammen machen die beiden jetzt als Amistat die Musikbühnen der Welt unsicher – und sowohl stimmlich als auch in ihren vermittelten Botschaften ergänzen sich die beiden perfekt und erinnern dabei an eine moderne Version des Kult-Folk-Duos Simon and Garfunkel oder auch an Kodaline. Dabei erzeugen die Jungs mit ihrer sympathischen Art eine enge Bindung ans Publikum, die die Zuhörer:innen in einen Bann zieht. Live wirkt der Amistat-Zauber natürlich am besten, den Beweis liefern sie am 6. August bei ihrem Open Air-Konzert bei freiem Eintritt auf der Reichenfeldwiese.



Peter the Human Boy ist bekennender Slow Rocker mit einer hörbaren Vorliebe für nostaligische Texte, Vintage Synthesizer und DIY-Spirit. Mit seinem neuen Album „Stranger’s Life“ begibt sich der Human Boy auf die Suche nach Identität in einer sich wandelnden Welt und untermalt diese mit schimmernden Synths, Indiegroov und psychedlischen Gitarrenparts. Nach einer unvergesslichen Show des letztjährigen Sound@V Gewinners beim Poolbar Festival 2021 supportet Peter the Human Boy dieses Jahr My Ugly Clementine am 23. Juli.



Der Jazzbrunch – mit Live-Musik und Brunch in den Sonntag starten



Auch dieses Jahr gibt es wieder die Möglichkeit, den Sonntag entspannt auf dem Außengelände des Poolbar Festivals bei einem schmackhaften Frühstück und Live-Musik zu genießen – beim kultigen Jazzbrunch. Dieser startet dieses Jahr am 17. Juli mit Flip Philipp. Danach begleitet das Publikum wöchentlich eine andere Band in einen entspannten Sonntag. Amik Guerra´s Tribute to Roy Hargrove am 24. Juli, Flüsterkneipe am 31.Juli, Claudia Masika am 7. August sowie Schuani’s Seven am 14. August. Der Jazzbrunch ist - bei freiem Eintritt - ein Anlass für die ganze Familie – für die Kleinen und die Kleingebliebenen wird auch ein kostenloser Zirkus-Workshop von Zack und Poing angeboten.



Die Poolbar Festival-App ist da



Ab sofort im App Store und dem Google Play Store - die offizielle Poolbar Festival-App. Damit hat man jedes anstehende Event des Festivals im Blick, mit allen Acts, DJs und dem aktuellen Timetable. Mit wenigen Klicks kann man sich durch die verschiedenen Künstler:innen des Poolbar Festival 2022 klicken, sich diese direkt anhören und dabei vielleicht noch unbekannte Perlen entdecken und die Tickets dafür gleich sichern. Man kann einen eigenen Timetable für die ganze Festivalsaison erstellen und diesen auch direkt mit Freunden teilen. Die App ist im Poolbar Generator, dem Labor für Festivaldesign, entwickelt worden und bietet u.a. auch einen interaktiven Gedichtgenerator.



Auch alle aktuellen Infos zum Festival, zum Poolbar Generator und seinen Projekten, zu den Menschen hinter dem Festival und vieles mehr sind ab sofort in der Poolbar Festival-App zu finden.

Tickets

Tickets für alle angekündigten Shows sowie Festivalpässe und Punktekarten sind bei NTRY und den bekannten VVK-Stellen erhältlich.