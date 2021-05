Das sind die Eckpunkte der neuen Öffnungsregelungen

Noch liegt die Verordnung zu den Coronaöffnungsschritten ab 19. Mai nicht vor, die Bundesregierung hat in einer Aussendung allerdings die aus ihrer Sicht wichtigsten Eckpunkte für Gastronomie, Tourismus und (Kultur-)Veranstaltungen zusammengefasst.

Die drei "G" - geimpft, getestet oder genesen - gelten als Grundvoraussetzung für die Lockerungen, die ab 19. Mai in Kraft treten werden. Weitere Details werden der Verordnung der Bundesregierung zu entnehmen sein.

GASTRONOMIE:

Gültige Tests sind negative PCR-Tests (Gültigkeit drei Tage ab Abnahme), Antigentests aus Teststraßen, Apotheken etc. (zwei Tage) und Antigentests aus Eigenanwendung mit behördlicher Erfassung ("Vorarlberger Modell", ein Tag Gültigkeit). Auch Selbsttests vor Ort wird es geben (gültig etwa für die Dauer des Gastronomie-Besuches), für Kinder werden auch die Schultests gelten.

Im Lokal gilt dann eine Registrierungspflicht bei Aufenthalt länger als 15 Minuten (gilt daher nicht für Take Away oder Lieferanten) und die Abstandsregel von zwei Metern zwischen Personengruppen. Indoor sind vier Personen pro Tisch zuzüglich maximal sechs Kinder erlaubt, outdoor zehn Personen und zehn Kinder. Bis man am Tisch sitzt, müssen FFP2-Masken getragen werden. Auch für Mitarbeiter ist FFP2 vorgeschrieben. Wer vom Personal getestet, geimpft oder genesen ist, darf auch nur einen gewöhnlichen Mund-Nasen-Schutz tragen.