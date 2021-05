"Denke nicht im Traum daran die Festspiele abzusagen"

Landeshauptmann Markus Wallner war am Montag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Landeshauptmann Markus Wallner war am Montag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Vorarlberg stand Pate für die geplanten österreichweiten Öffnungsschritte am 19. Mai. Landeshauptmann Markus Wallner wagte in "Vorarlberg LIVE" den Blick noch weiter in die Zukunft.

Veranstaltungen, Sport und eine verlängerte Sperrstunde - am 19. Mai soll es in ganz Österreich wieder ein Stück weiter in Richtung Normalität gehen. Landeshauptmann Markus Wallner zeigte sich am Montag in "Vorarlberg LIVE" zufrieden mit den Entscheidungen des Bundes und betonte einmal mehr die besondere Bedeutung des "Ländle" in den Beratungen.

Bereits seit Mitte März ist in Vorarlberg ein Besuch in der Gastronomie - mit negativem Corona-Test - möglich. Die restlichen Bundesländer müssen noch zehn Tage darauf warten. Während die Lokale aber bislang um 20 Uhr schließen mussten, darf jetzt bis 22 Uhr bedient werden. "Die Entscheidung war einstimmig", berichtet Wallner aus den Beratungen der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten. Die Öffnungsschritte seien ein überschaubarer und vernünftiger Schritt, "auch wenn man sich natürlich immer mehr wünscht."

Während der Bundeskanzler in der Pressekonferenz noch von weiteren Lockerungen am 1. Juli sprach, glaubt der Landeshauptmann an ein früheres Datum. Man wolle noch auf eine höhere Durchimpfungsrate warten. In Vorarlberg sind derzeit über 212.000 Personen für die Impfung angemeldet - dies schließt auch die bereits Geimpften mit ein. Für eine Durchimpfungsrate von 70 Prozent müsste diese Zahl auf 280.000 steigen. Bei einer Durchimpfungsrate von 80 Prozent (über 300.000 Geimpfte) hätte man die Pandemie quasi besiegt, so Wallner im Gespräch mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch.

Auch wenn von weiteren Öffnungsschritten vor den Ferien gesprochen wird, mussten mehrere Veranstaltungen bereits abgesagt werden. Dies gelte aber nicht für die Bregenzer Festspiele, Wallner habe ihnen "grünes Licht" für die Planung gegeben. "Ich denke nicht im Traum daran die Festspiele abzusagen." Er könnte sich allerdings vorstellen, dass nur jene Personen auf die Tribüne dürfen, die geimpft oder genesen sind.