Das sind die bekanntesten Marken in Vorarlberg 2018

Am Donnerstagabend wurden in der Fabrik Kaltenbrunn in Bludenz die Awards „Vorarlbergs beste Marke“ verliehen. Darunter auch der Award für die bekanntesten Marken in Vorarlberg.

Was macht eine Marke attraktiv und unwiderstehlich und was führt dazu, dass sich Käufer damit identifizieren können? Diesen Fragen ging die in Vorarlberg durchgeführte Umfrage des Instituts für Management & Marketing in Lustenau – im Auftrag von VOL.AT – nach. Pro Tag gibt es tausende Kontakte mit den verschiedensten Marken – bewusst und unbewusst – und das auf den unterschiedlichsten Kanälen: Analog und digital.

“Vorarlberg Milch” räumt ab Einen vollen Erfolg auf ganzer Linie feierte auch in der Kategorie “Bekanntheit” mit “Vorarlberg Milch” der große Abräumer des Abends. Der Rankweiler Fruchtsafthersteller Rauch belegt in dieser Kategorie den zweiten Platz noch vor dem größten Arbeitgeber in Vorarlberg, der Firma Blum.

Grafik: Die bekanntesten Marken in Vorarlberg