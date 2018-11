Brand-Stars: Das sind die besten Marken in Vorarlberg 2018

Welche Sterne leuchten am Ländle-Markenhimmel am hellsten und welche Brands sind die Top-Performer der Region? Am Donnerstagabend wurden in der Fabrik Kaltenbrunn in Bludenz die Awards „Vorarlbergs beste Marke“ verliehen.

Was macht eine Marke attraktiv und unwiderstehlich und was führt dazu, dass sich Käufer damit identifizieren können? Diesen Fragen ging die in Vorarlberg durchgeführte Umfrage des Instituts für Management & Marketing in Lustenau – im Auftrag von VOL.AT – nach. Die repräsentativen Ergebnisse wurden am Donnerstagabend präsentiert und die Gewinner des Marken-Rankings – in drei Kategorien und dem Hauptpreis – ausgezeichnet.

Unsere Sieger Auf ganzer Linie konnte Vorarlberg Milch punkten, denn das renommierte Ländle-Unternehmen erreichte in gleich zwei Kategorien und der Königsdisziplin die Spitzenposition. Ebenfalls top, der Rankweiler Fruchtsafthersteller Rauch, der bei Bekanntheit und Sympathie den hervorragenden zweiten Platz belegte. Doch auch Industrieunternehmen wie Blum, Doppelmayr und Alpla schafften den Sprung in die Top 3 und zeigten damit, dass auch Firmen abseits der Produktion klassischer Konsumentenprodukte, erfolgreiche Markenbotschafter sein können.

Marken mit Tradition Natürlich schafften es neben den ganz großen Vorarlberger Marken auch kleinere und mittelgroße Unternehmen wie zum Beispiel Lustenauer Senf, Kästle, Simplon oder Prinz Schnaps in den Marken-Rankings auf beachtlich starke Plätze. Auch ohne hunderte oder gar tausende Mitarbeiter kann eine Marke in Vorarlberg sehr erfolgreich sein.

Gewinner „Vorarlbergs Beste Marke 2018“

VORARLBERG MILCH

Kategorie „Bekanntheit“

Gewinner: VORARLBERG MILCH

2. Platz: RAUCH

3. Platz: BLUM

Kategorie „Sympathie“

Gewinner: VORARLBERG MILCH

2. Platz: RAUCH

3. Platz: MOHRENBRÄU

Kategorie „Bekanntheit B2B“

Gewinner: BLUM

2. Platz: DOPPELMAYR

3. Platz: ALPLA

Durch den Abend führte Russmedia Digital-Geschäftsführer Georg Burtscher, der mit Hanno Schuster – dem Urgestein der Vorarlberger Kommunikationsbranche – einen Marken-Experten als Gast auf der Bühne hatte. Von seiner „Hitparade der Vorarlberger Marken“ bis hin zur Bedeutsamkeit heimischer Brands für die Identität einer Region, rankte das Gespräch.

Zielgruppe „Generation Y“ Einblicke in die Denkweise der Millennials gaben zudem Bernhard Scholz und Johanna Otto-Erley von BrandTrust – der führenden Managementberatung für markenzentrierte Unternehmensführung – und sorgten damit beim ein oder anderen Zuhörer für echte Aha-Erlebnisse. Denn die Experten für strategische Markenführung und Markenentwicklung im digitalen Wandel zeigten auf, wie durch das Wissen um die Vorlieben der Generation Y und deren Sehnsucht nach Produkten abseits des Mainstreams, Wachstum generiert werden kann.

Das sagen die Gewinner und Gäste zum Award-Event: