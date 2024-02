Das müssen Football-Fans vor dem Super Bowl wissen

Am Sonntag treffen die Kansas City Chiefs im NFL-Endspiel auf die San Francisco 49er.

Jedes Jahr im Februar zieht der Super Bowl Millionen Fans vor die TV-Geräte - im 58. Auflage des NFL-Endspiels treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49er. Gespielt wird im Allegiant Stadium in Las Vegas, Nevada. Wer beim Spiel schauen mit Hintergrund-Wissen angeben möchte, der sollte sich die folgenden zwölf Fakten merken.

25.000-Dollar-Trophäe

Die Vince Lombardi Trophäe. ©AP Photo

Wer benötigt schon einen Tiffany-Ring, wenn man stattdessen eine Trophäe erhalten kann? Die nach dem legendären Trainer der Green Bay Packers, Vince Lombardi, benannte "Vince Lombardi Trophäe", misst etwa 55 Zentimeter in der Höhe und kostet 25.000 Dollar. Dieses Schmuckstück, hergestellt vom bekannten Juwelier Tiffany & Co. in Parsippany (New Jersey), wiegt mit 3,5 Kilogramm deutlich mehr als ein Football, wobei der nachgebildete Ball die Originalgröße besitzt.

Teurer Schmuck

Das siegreiche Team kann sich zudem auf sehr persönlichen Schmuck freuen. Der "Super Bowl Ring", den jedes Mitglied des Sieger-Teams bekommt, sieht jedes Jahr anders aus. Die Sieger-Teams lassen ihre "Super Bowl Ringe" für jeden Titel neu und aufwendig designen. Die NFL zahlt etwa 5.000 US-Dollar pro Ring für bis zu 150 Ringe pro Franchise, alles darüber hinaus muss vom Team selbst finanziert werden. Normalerweise werden 300 bis 900 Ringe pro Jahr produziert, die neben den 53 Spielern im Kader auch an Trainer, Verantwortliche und andere Teammitglieder verliehen werden. Die Kosten für alle Super-Bowl-Ringe in einem Jahr werden auf durchschnittlich etwa 5 Millionen US-Dollar geschätzt. Selbst Nachbildungen werden für Tausende von Dollar gehandelt.

Schnellster Eröffnungspunkt in 12 Sekunden

Denver Broncos vs Seattle Seahawks. ©GEPA

Die Seattle Seahawks legten im Super Bowl XLVIII einen Blitzstart hin und erzielten bereits nach zwölf Sekunden den ersten Punkt. Dieser spektakuläre Beginn erwies sich für das Team aus Washington als äußerst vorteilhaft: Sie dominierten die Denver Broncos mit einem Endergebnis von 43 zu 8.

Sechs Siege

New England Patriots, feiern mit der Vince Lombardi Trophäe nach dem Gewinn des Super Bowl LIII. ©Reuters

In den letzten 56 Endspielen haben lediglich zwei Mannschaften jeweils sechsmal die begehrte Trophäe errungen: die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots. Zuletzt triumphierten die Steelers im Jahr 2009, während die Patriots ihren letzten Sieg 2019 feierten.

Vierer-Serie

Josh Allen #17 der Buffalo Bills im Einsatz gegen die Kansas City Chiefs ©AFP

Zwischen 1991 und 1994 erreichten die Buffalo Bills viermal hintereinander das NFL-Finale, ohne jedoch jemals als Sieger hervorzugehen. Dieses Schicksal teilen sie mit den Minnesota Vikings, die ebenfalls viermal das Endspiel erreichten, aber nie gewinnen konnten. Zudem haben vier Teams bisher noch nie die Chance auf einen Super-Bowl-Auftritt gehabt: die Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans und Jacksonville Jaguars.

115,1 Millionen TV-Zuschauer

Eine Familie schaut Super Bowl im Garten. ©Reuters

Der Super Bowl genießt weltweite Übertragung und wird an vielen Orten als Event für Gemeinschaftsfernsehen zelebriert, trotz eines Spielbeginns außerhalb der USA nach Mitternacht von Sonntag auf Montag. Die Rekordzahl an Fernsehzuschauern wurde 2023 beim Super Bowl LVII erreicht, als etwa 115,1 Millionen Menschen in den USA das Aufeinandertreffen der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles verfolgten, was diese Übertragung zur am meisten gesehenen Sendung in der US-Fernsehgeschichte machte. Unter den 30 meistgesehenen TV-Übertragungen befinden sich 29 Super-Bowl-Spiele, wobei lediglich das Serienfinale von M*A*S*H auf dem neunten Platz eine Ausnahme bildet.

Elf Teilnahmen

Tom Brady von den New England Patriots hält die Vince Lombardi Trophy, nachdem er die Atlanta Falcons beim Super Bowl 51 in Houston, Texas, in der Verlängerung mit 34:28 besiegt hat. ©AFP

Die New England Patriots führen die Liste der Super-Bowl-Teilnahmen mit elf Endspielauftritten an und konnten davon sechs Mal triumphieren, zuletzt im Jahr 2019. Die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers erreichten jeweils achtmal das Finale, wobei die Steelers ebenso sechs Siege verbuchen konnten.

7 Millionen Dollar für 30 Sekunden

Geldausgabe in Rekordtempo: Eine 30-Sekunden-Werbespot beim aktuellen Super Bowl schlägt mit etwa 7 Millionen Dollar zu Buche. Für die werbenden Unternehmen stellt dies dennoch oft eine kluge Investition dar. Die Werbespots bleiben weit über das Spiel hinaus in Erinnerung, einige erlangen sogar Kultstatus. Zudem haben Kontroversen um bestimmte Werbungen in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt, was das Sprichwort bestätigt: "Auch schlechte Werbung ist gute Werbung".

Fünf Mal MVP

Quarterback Tom Brady von den New England Patriots hält die Vince Lombardi-Trophäe nach dem Gewinn des Super Bowl XXXVIII im Reliant Stadium in Houston, Texas. ©AFP

Mit sieben Super-Bowl-Siegen mit zwei verschiedenen Teams hält Tom Brady den Rekord und blickt auf eine herausragende Karriere im Sport zurück. Er erhielt fünfmal die Auszeichnung als Super-Bowl-MVP, womit er auch in dieser Statistik führend ist.

Fünf Niederlagen

Quarterback Jarrett Stidham #4 der Denver Broncos im Allegiant Stadium am 7. Januar 2024 in Las Vegas, Nevada ©AFP

Die Denver Broncos haben achtmal die AFC-Meisterschaften in den Jahren 1977, 1986, 1987, 1989, 1997, 1998, 2013 und 2015 für sich entschieden und konnten dreimal den Super Bowl in den Jahren 1997, 1998 und 2015 gewinnen. Damit halten sie gemeinsam mit den New England Patriots den NFL-Rekord für die meisten Niederlagen im Super Bowl, nämlich fünf.

Neun Teilnahmen als Head Coach

Cheftrainer Bill Belichick von den New England Patriots feiert seinen 34:28-Sieg gegen die Atlanta Falcons in der Verlängerung beim Super Bowl 51 im NRG Stadium am 5. Februar 2017 in Houston, Texas. ©AFP

Bis dato hat lediglich ein Head Coach neunmal bei einem Super Bowl an der Seitenlinie gestanden: Bill Belichick, der Trainer der New England Patriots. Trotz kontroverser Diskussionen um seine Person gelang es ihm, sechs dieser Endspiele zu gewinnen. Bevor Belichick die Rolle des Head Coaches übernahm, war er bereits zweimal als Assistenztrainer sowohl für die New York Giants als auch für die Patriots bei Super Bowls im Einsatz.

65 000 Zuschauer im Stadion

Ein allgemeiner Blick auf das Spielfeld während der Eröffnungsnacht des Super Bowl LVIII im Allegiant Stadium am 5. Februar 2024 in Las Vegas, Nevada. ©AFP

Beim Super Bowl 2024 werden rund 65.000 Fans im Allegiant Stadion erwartet, um das größte Ereignis im American Football live mitzuerleben. Seit dem Herbst 2020 finden die Heimspiele der Las Vegas Raiders in dieser Arena statt, und kurz danach gab die NFL bekannt, dass dieses Stadion der Austragungsort für den Super Bowl im Jahr 2024 ist.

264 Millionen Views

Die Halbzeit-Show des Super Bowl ist fast genauso legendär, wie das Spiel selbst. Zahlreiche Stars von den Rollings Stones über U2 bis Beyonce standen bereits auf dem Feld und begeisterten mit teils aufwendigen Shows - und das alles in unter 20 Minuten. Die meistgesehene Halbzeitshow aller Zeiten ist der Auftritt von Shakira und Jennifer Lopez beim Super Bowl LIV. Die beiden Latinas heizten den Zuschauern ordentlich ein und zeigten nicht nur viel Haut sondern auch politische Statements, wie etwa Lopez' Mantel mit den Fahnen der USA und Puerto Rico. Das Video des Auftritts hat auf YouTube über 264 Millionen Clicks. In diesem Jahr übernimmt der Sänger Usher das Zepter und reiht sich damit in die illustre Runde der Künstler ein, die bei diesem Großereignis für unvergessliche Momente sorgen.