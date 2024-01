Beben in der NFL: Trainer-Legende gefeuert!

Bill Belichick, der legendäre Trainer der New England Patriots, verlässt das Team nach mehr als zwei Jahrzehnten. US-Medien berichten von seiner bevorstehenden Abkehr.

Bill Belichick, der Trainer der New England Patriots, wird nicht länger das Team betreuen. Dies berichten US-Medien einstimmig. Die Patriots haben noch keine offizielle Bestätigung abgegeben, aber eine Pressekonferenz für heute Abend angesetzt.

Beispiellose Erfolgsgeschichte

Belichick übernahm das Traineramt im Jahr 2000 und führte die Patriots zu sechs Super-Bowl-Siegen, was ihn zum erfolgreichsten Trainer aller Zeiten macht. Er und der Eigentümer Robert Kraft haben sich angeblich auf die Trennung geeinigt.

Zukunft von Belichick

Obwohl er New England verlässt, scheint Belichick seine Trainerkarriere fortsetzen zu wollen. Teams wie die Atlanta Falcons, Washington Commanders und Los Angeles Chargers könnten als mögliche neue Stationen in Frage kommen. Mit 333 Siegen ist Belichick nahe am Rekord von Don Shula mit 347 Siegen.