"Das letzte Problem": Bei den Landkrimi-Dreharbeiten in Zürs

Star-Aufgebot am Arlberg: In Zürs drehen Karl Markovics, Laura Bilgeri und Stefan Pohl den neuen Landkrimi "das letzte Problem". Wir besuchten sie am Set.

Am Arlberg eingeschneit ermittelt Karl Markovics in zwei Mordfällen an seinem Luxushotel und macht sich dabei wenig Freunde unter der Dorfpolizei. Darum dreht sich der neue Landkrimi, für den seit vergangener Woche in Zürs am Hotel Edelweiß gedreht wird. Markovics ist dabei sowohl Hauptdarsteller wie auch für die Regie verantwortlich.

Das Ensemble besteht dabei vor allem aus Vorarlberger Darstellern. Sei es Stefan Pohl als Assistent von Markovics, Maria Fliri als Hoteldirektorin, Laura Bilgeri als deren Tochter oder Julia Koch als Dorfpolizistin. Das Drehbuch stammt vom mehrfachen Preisträger Daniel Kehlmann, der auch für die Spielfilme “Ruhm” und “Die Vermessung der Welt” verantwortlich zeichnet.