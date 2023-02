Das Klima ist auch dem Skiverband ein Anliegen

VSV-Präsident Walter Hlebayna erwartet ein Umdenken von allen.

Der Brief wurde bereits von 140 Wintersportlern, darunter Mikaela Shiffrin, unterschrieben. Auch Walter Hlebayna, Präsident des Vorarlberger Skiverbandes, ist das Thema ein großes Anliegen. "Die Klimakrise erfordert ein Umdenken bei uns allen, nicht nur im Skisport", sagt er bei Pascal Pletsch in der Sendung Vorarlberg live. "Wir freuen uns, dass wir mündige Athleten haben. In dieser Sache müssen wir alle miteinander angreifen." So werde mehr und mehr über die Saisonplanung mit einem späteren Start nachgedacht, weil sich die winterliche Zeit nach hinten verschiebe. "Wir beim VSV nützen das Frühjahr mit seinen hervorragenden Bedingungen immer mehr."