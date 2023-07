Das ist Vorarlbergs erstes Eis speziell für Hunde

Auch für Vierbeiner ist Eis eine willkommene Abkühlung im Sommer. Da herkömmliches Speiseeis nichts für Hunde ist, gibt es seit kurzem ein spezielles Eis für den besten Freund des Menschen.

Patrizia Jochum von Waua Miaua in Hard kam die Idee dazu. "Ich arbeite schon seit 20 Jahren im Bereich rund ums Tierwohl und habe jetzt meinen Laden 2018 eröffnet", erklärt sie im VOL.AT-Gespräch. Heuer entwickelte sie gemeinsam mit Katarina Rankovic von der Eismanufaktur Kolibri ein "Hundeeis".

Bei Waua Miaua gibt es alles für Hund und Katz – von Futter bis Zubehör. ©VOL.AT/Mayer

Seit Neuestem gibt es auch Ländle-Eis speziell für den Hund. ©VOL.AT/Mayer

"Gelbes Wohli", "Grünes Kühli" und "Rotes Krafti"

Drei verschiedene Sorten mit Superfood-Zutaten gibt es bisher. "Gelbes Wohli" mit Banane, "Grünes Kühli" mit der nährstoffreichen Chlorella-Alge und "Rotes Krafti" mit Roter Beete. Alle drei sind laktosefrei und zuckerfrei und für Hunde somit gut bekömmlich – anders als herkömmliches Speiseeis. "Es ist das erste Vorarlberger Hundeeis", verdeutlicht Jochum gegenüber VOL.AT.

So sehen sie aus, die neuen Eissorten für Hunde. ©VOL.AT/Mayer

Zu finden sind die Eissorten in der Tiefkühltruhe neben dem Frozen Yogurt eines deutschen Herstellers, Fischlein und anderem Barf-Futter. ©VOL.AT/Mayer

"Richtig gute Zutaten"

Letztes Jahr habe sie bereits ein selbstgemachtes Hundeeis an ihre Kunden verschenkt, was super angekommen sei. "Durch das Schlecken beruhigt das den Hund auch", meint sie. Außerdem kühlt es, wie beim Menschen auch. Im neuen Eis für Vierbeiner sind "richtig gute Zutaten" mit positiver Wirkung für den Hund enthalten. Sie habe Kontakt mit der Kolibri-Chefin aufgenommen. "Wir haben uns dann im März zusammen telefoniert", so die Inhaberin des Tierzentrums in Hard. Dann gab Patrizia Jochum drei Rezepte an das Kolibri-Team weiter.

Das Eis schmeckt den Hunden scheinbar. ©VOL.AT/Mayer

Patrizia Jochum von Waua Miaua mit Julia Arnold und Katarina Rankovic von der Eismanufaktur Kolibri und Hündin Sely. ©VOL.AT/Mayer

Das Eis gibts jetzt auch bei Kolibri – etwa hier in Wolfurt. ©VN/Plesch

Video: Ländle-Eis für den Hund

Seit Anfang Juni gibt es das Ländle-Eis für den Hund in allen Filialen von Kolibri und bei Waua Miaua. Auch im Partnershop in Schruns, dem "Eisplatzl" gibt es das Eis, wie Katarina Rankovic gegenüber VOL.AT erklärt. "Es kommt so weit sehr gut an", erklärt die Eismanufaktur-Chefin. Viele Kunden seien die letzten zwei Wochen immer wieder gekommen. Das Eis schmecke scheinbar den Hunden sehr gut. "Wie viele wissen, sind wir immer offen für neue Sachen", erklärt Rankovic. "Es wird mit dem Produkt sicher noch weitergehen. Das ist erst der Anfang."

Hergestellt wird das Eis in der Eismanufaktur in Wolfurt. ©Waua Miaua/Kolibri

Frisch abgefülltes "Grünes Kühli". ©Waua Miaua/Kolibri

Hergestellt und abgefüllt wird das Eis in der Eismanufaktur von Kolibri in Wolfurt. Mit Superfoodzutaten, "ohne irgendein Fleisch und sonstige Zusätze, die nicht in eine Eismaschine passen", wie Katarina Rankovice zu verstehen gibt. "Es sind Zutaten drinnen, die jeder Mensch auch essen könnte."

Was sagen Sie zum Hundeeis?

