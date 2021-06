Haustiere und Hitze: Was tun, wenn es Hund und Katz' zu heiß wird?

Auch für unsere Haustiere kann Hitze eine Belastung sein. Die Tierärzte Gabriela Piller und Christoph Lechner aus Wolfurt erklären, wie man seinem tierischen Freund im Sommer helfen kann.

Derzeit ist es mit rund 30 Grad sommerlich-heiß im Ländle. Viele Vorarlberger suchen daher die Abkühlung - etwa im Freibad, an Flüssen oder in Seen. Auch unseren Haustieren macht die Hitze zu schaffen. Anders als Menschen können sie ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren. Gerade in den Sommermonaten ist es daher wichtig, den Tieren eine Abkühlung zu bieten. Die Tierärzte Gabriela Piller und Christoph Lechner aus Wolfurt wissen, wie das gehen kann.