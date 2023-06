Falstaff: Die beliebtesten Eissalons in Vorarlberg

Im Ländle gibt es zahlreiche Eisdielen, Cafés und Lokale, die in der heißen Jahreszeit sehr beliebt sind. VOL.AT präsentiert die Falstaff Top 10.

VOL.AT präsentiert die von Falstaff bewerteten beliebtesten Eissalons in Vorarlberg kombiniert mit einer Auswertung der Online-Bewertungen.

Ranking: Hier gibt's das beste Eis

Falstaff-Leser kürten die Eismanufaktur Kolibri zum Sieger im Ländle. Bereits im Vorjahr landete die Eisdiele auf dem ersten Platz. Hier das komplette Ranking:

1. Eismanufaktur Kolibri, Wolfurt

Das Eis von Kolibri in Wolfurt ist am beliebtesten. ©VOL.AT/Steurer

Für 30 Prozent der Falstaff-Leser steht fest: Die Eisdiele Kolibri ist die Beste im Land. Dank seiner herausragenden Eisqualität und einzigartigen Geschmackskreationen hat sich Kolibri einen Namen gemacht. Das Eis ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein fester Bestandteil der Genusslandschaft.

Was es gibt: Kolibri bietet eine beeindruckende Vielfalt an Eissorten, von klassischen Favoriten wie Schokolade und Vanille bis hin zu aufregenden Neuheiten und saisonalen Spezialitäten. Ob Schoko-Banane, Zimt oder innovative Spezialsorten, das Angebot reicht weit über das hinaus, was man normalerweise in einer Eisdiele erwartet. Darüber hinaus wird das Eis in der Manufaktur Kolibri selbst hergestellt, was für frische und natürliche Geschmacksnoten sorgt.

Julia aus Wolfurt mit einer ausgefallenen Eiskreation. ©VOL.AT/Steurer

Was die Leute lieben Das Eis ist cremig, fruchtig und reichhaltig. Die Kunden schwärmen von den "einmaligen Kreationen" und "feinsten Zutaten", und viele betonen, dass es "das beste Eis weit und breit" ist. Dazu kommt der freundliche und flotte Service, der dazu beiträgt, den Besuch zu einem Vergnügen zu machen.

Kritikpunkte: Die längeren Warteschlangen, die insbesondere in den Spitzenzeiten vorkommen, machen den schnellen Eisgenuss nicht immer möglich. Darüber hinaus sind einige Gäste unzufrieden mit der Portionsgröße, wobei bemängelt wird, dass die "Kugeln" kleiner geworden sind. Des Weiteren wurde angemerkt, dass die Sitzplätze direkt an der Straße liegen.

Fazit: Insgesamt bietet die Eismanufaktur Kolibri ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das weit über das hinausgeht, was man von einer gewöhnlichen Eisdiele erwarten könnte. Trotz kleiner Kritikpunkte strömen die Menschen weiterhin in Scharen hierher, um ihre Eisliebe zu stillen und immer wieder neue Geschmacksrichtungen zu entdecken.

2. Linda’s Ice Cream, Götzis

Linda Peterlunger mit ihrem Eis-Foodtruck. ©Paulitsch

Laut 20 Prozent der Befragten ist Linda´s Eis am leckersten. Egal ob von ihrem Eiswagerl oder aus dem Automaten: Das Eis schmeckt den Vorarlbergern. Bei Linda treffen sich Tradition und zeitgenössische Eiskreationen. Eiscreme wird zu mehr als nur einer süßen Leckerei.

Was es gibt: Linda ist bekannt für unterschiedlichste Eiscremesorten. Neben traditionellen Sorten wie Vanille und Schokolade begeistert sie mit einer Vielzahl von kreativen Geschmacksrichtungen, die stets den Gaumen überraschen. Ein besonderes Highlight sind die zusätzlichen Toppings, die den Eisgenuss noch abwechslungsreicher gestalten.

Linda´s Eis gibt's auch bei mehreren Automaten im Ländle. ©Paulitsch

Was die Menschen lieben: In den Online-Bewertungen wird oft die hohe Qualität des Eises, seine cremige Konsistenz und der intensive Geschmack gelobt. Besonders hervorgehoben wird auch die Verwendung natürlicher Zutaten und die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern, die das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und lokale Wirtschaft stärkt. Kunden schätzen zudem die Freundlichkeit und den guten Service. Einige Bewerter vergleichen Linda’s Ice Cream sogar mit den Elite-Eisdielen in Italien und bezeichnen es als das beste Eis in Österreich.

Kritikpunkte: Alle Rezensionen sind äußerst positiv und betonen die hohe Qualität und den ausgezeichneten Geschmack der Eissorten. Dies ist ein seltener Fall, in dem eine Einrichtung fast universell gelobt wird, was darauf hindeutet, dass Linda’s Ice Cream in der Tat eine der besten Eisdielen in der Region ist.

Fazit: In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt Linda’s Ice Cream ein Ort der Kontinuität, der Freude und der Gemeinschaft. Mit jedem Löffel Eis, der über den Tresen geht, teilt Linda ein Stück Glück mit der Welt.

3. D’Eisprinza z’ Bludaz, Bludenz

D´Eisprinza in ihrer Eisdiele. ©Paulitsch

13 Prozent der Falstaff-Leser stimmten für die Eisprinza. Das Eiscafé sprengt laut den Online-Bewertungen den herkömmlichen Rahmen. D’Eisprinza z’ Bludaz sind nicht nur eine Oase für alle Eiscremeliebhaber, sondern auch ein Sinnbild für Nachhaltigkeit und Regionalität.

Was es gibt: D’Eisprinza verwöhnen ihre Gäste mit einer Vielzahl von Eissorten. Vom traditionellen Vanille- und Schokoladeneis bis hin zu exotischen Kreationen, wie dem veganen Schokoladeneis, gibt es hier für jeden Gaumen das richtige. Selbstgemachte Saucen und regionale Produkte, wie Kaffee vom Arlberg und Ländle-Milch, zeugen von Qualität und Nachhaltigkeit. Aber nicht nur Eiscreme kann man hier genießen. Auch Waffeln, Kekse und andere süße Leckereien zieren die Speisekarte.

Dieses Eis schmeckt – ob vor dem Lokal oder zum Mitnehmen. ©Paulitsch

Was die Leute lieben: Die Liebe zum Detail wird von den Gästen hochgeschätzt. Die positiven Bewertungen loben vor allem die Qualität und den Geschmack der Eiskreationen. Die Tatsache, dass viele Zutaten selbst hergestellt oder regional bezogen werden, stößt auf Begeisterung. Viele Gäste empfinden den Besuch als das perfekte Ende einer Wanderung. Die freundliche Bedienung und die zuvorkommende Art schaffen eine einladende Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Kritikpunkte: Zum einen wäre da der hohe Preis, der von einigen Gästen bemängelt wird. Des Weiteren gibt es Stimmen, die die Portionen für zu klein halten. Die Kombination von Apfelmus und Eierlikör im Schwedenbecher scheint einigen Gästen etwas gewöhnungsbedürftig. Außerdem bemängeln einige Besucher die begrenzte Anzahl an Sitzmöglichkeiten im Freien.

Fazit: Die Zufriedenheit der Gäste spiegelt sich in den zahlreichen positiven Bewertungen wider und die hohe Qualität des Eises lässt viele Besucher immer wieder zurückkehren. Bei den Eisprinza trifft traditionelles Handwerk auf kreative Eiscreme-Kunst – eine Kombination, die jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis macht.

4. Dolce Vita Eis-Manufaktur, Hohenems

Bei Dolce Vita gibt's ganz besondere Kreationen. ©Beate Rhomberg

11 Prozent sind sich sicher: bei Dolce Vita in Hohenems gibt's das beste Eis. Mit einer Vielzahl von Eissorten und süßen Leckereien hat diese Eisdiele eine reiche Palette an Optionen zu bieten, die sowohl Kinder als auch Erwachsene erfreuen. Jedoch geht das Eiscafé über das übliche Angebot an Desserts hinaus und bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis.

Was es gibt: Die Auswahl an Geschmacksrichtungen ist beeindruckend, mit traditionellen Favoriten, aber auch exotischeren Optionen. Die Kunden schätzen insbesondere die hervorragende Qualität des Eises, das als "bestes Eis in Österreich" bezeichnet wird. Daneben bietet das Café eine Auswahl an Eisbechern, die nicht nur lecker, sondern auch wunderschön angerichtet sind. Aber die Eisdiele bietet mehr als nur süße Versuchungen: Hier kann man auch einen Aperol Spritz genießen und sich im angenehmen Ambiente entspannen.

Bei Dolce Vita gibt's mit "Apfelstrudel" auch das heurige Eis des Jahres. ©VOL.AT/Mayer

Was die Leute lieben: Viele Gäste loben das köstliche Eis. Insbesondere das Pistazieneis hat es einigen Besuchern angetan und wird als das Beste in der Region bezeichnet. Aber auch die anderen Eissorten kommen gut an, und die großzügigen Eisbecher werden für ihre Qualität und ihr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt. Kunden schätzen auch die Freundlichkeit des Personals und das ansprechende Ambiente des Cafés, das nach einer Renovierung als "coole Location" bezeichnet wird. Zudem wird das Café für seine Kinderfreundlichkeit gelobt: direkt daneben gibt es einen Spielplatz.

Kritikpunkte: Einige Gäste beklagen eine lange Wartezeit, selbst wenn das Café nicht besonders voll ist. Es wurde auch teilweise Kritik an der Freundlichkeit einiger Mitarbeiter geäußert. Trotz dieser Kritikpunkte überwiegen jedoch deutlich die positiven Rückmeldungen der Gäste.

Fazit: Insgesamt bietet die Dolce Vita Eismanufaktur ein hochwertiges Eis-Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Obwohl es gelegentlich zu längeren Wartezeiten kommen kann, scheint die Qualität des Eises und das angenehme Ambiente die Geduld der Gäste zu belohnen.

5. SUZI Eis.Cafe, Egg

Erst im Mai öffnete Suzana Marceta ihr Eiscafé in Egg. ©VN/Fetz

Noch ganz neu und doch schon sehr beliebt ist mit 11 Prozent der Stimmen das Eiscafé beim KDW in Egg. Die Bregenzerwälder Gemeinde ist seit Mai um eine Attraktion reicher. Die liebevoll eingerichtete Eisdiele ist schon jetzt beliebt und lädt zum Verweilen und Genießen ein.

Was es gibt: Der Fokus liegt natürlich auf eisgekühlten Leckereien. Das Eis stammt im Falle dieser Eisdiele von Dolce Vita. Doch es ist nicht nur das Eis, das die Kunden in seinen Bann zieht. Das Café serviert auch hervorragende Crêpes, köstlichen Kaffee und verführerische Kuchen. Die große Auswahl an Eissorten und die hochwertigen Zutaten garantieren ein Geschmackserlebnis der besonderen Art.

Was die Leute lieben: Die Gäste sind sich einig, dass das Eis im SUZI hervorragend schmeckt. Aber nicht nur die eiskalte Versuchung, auch der Kaffee und die Kuchen werden von den Kunden hochgeschätzt. Die Kunden loben zudem das freundliche und aufmerksame Personal und die gemütliche Atmosphäre im Café.

Kritikpunkte: Es scheint, als ob das Eiscafé auf ganzer Linie überzeugt. Denn kritische Stimmen sind in den Kundenbewertungen kaum zu finden. Alle sind sich einig, dass die Qualität der Produkte, der Service und das Ambiente ausgezeichnet sind. Lediglich die Entfernung scheint für manche Kunden eine kleine Hürde zu sein, doch das leckere Eis und der freundliche Service machen den etwas längeren Weg in jedem Fall wert. Selbst für Touristen, die kein Deutsch sprechen, ist das Eiscafé eine angenehme Entdeckung, da sie hier auch auf Englisch bedient werden.

Fazit: Das SUZI Eis.Cafe in Egg ist mehr als nur ein Ort, an dem man Eis essen kann. Es ist ein Ort des Genusses und der Gastfreundschaft, an dem sowohl Einheimische als auch Touristen willkommen sind. Mit seinem breiten Angebot an hochwertigen Eissorten, Kuchen und Kaffee hat das Café eine Nische in der örtlichen Gastronomie gefunden. Obwohl es noch relativ neu ist, hat es bereits viele Stammkunden gewonnen und wird zweifellos noch viele mehr anziehen.

6. Dogana Eis, Feldkirch

Vier Prozent der Stimmen gab es für Dogana Eis in Feldkirch. Mit seiner beeindruckenden Auswahl an kreativen und klassischen Eiscremesorten hat es sich einen Namen gemacht und ist zu einem festen Bestandteil des gastronomischen Angebots der Stadt geworden.

Was es gibt: Im Dogana Eis dreht sich alles um handgemachtes Eis. Aber nicht nur das - hier wird das Geschmackserlebnis durch einen attraktiv gestalteten Außenbereich ergänzt, in dem man sein Eis in Ruhe genießen kann. Kunden loben den charmanten Siztbereich und die tolle Umgebung. Die Auswahl an Eissorten ist "nicht zu klein, aber auch nicht zu groß".

Was die Leute lieben: Die Kunden sind sich einig: das Eis ist außergewöhnlich. Von "sehr sehr lecker" über "eines der besten Eis, die ich je probiert habe" bis hin zu "super lecker" - das Lob der Kunden kennt keine Grenzen. Besondere Erwähnung findet das schwarze Schokoladeneis. Auch die italienische Atmosphäre wird gelobt. Nicht zuletzt wird der freundliche Service hervorgehoben, was das positive Erlebnis im Dogana Eis abrundet.

Kritikpunkte: Einige Gäste fanden das Eis nur "durchschnittlich gut". Dennoch betonen auch sie die "nette Location", was erneut die angenehme Atmosphäre des Dogana Eis hervorhebt.

Fazit: Das Dogana Eis in Feldkirch überzeugt seine Kunden mit exzellentem Eis, freundlichem Service und einer entspannten Atmosphäre. Die Eisdiele hat sich als Ort etabliert, an dem man sich auf hochwertige, handgemachte Eiscreme freuen kann – und das in einer Umgebung, die zum Verweilen einlädt.



7. Eiscafé Pinocchio, Bregenz

Das Eiscafé Pinocchio (für 4 Prozent gibt es hier das beste Eis), eine charmante Eisdiele in Bregenz, bietet weit mehr als nur süße Köstlichkeiten. Der Name des Cafés ist nicht nur eine Hommage an die italienische Kindergeschichte, sondern auch ein Spiegelbild seiner Persönlichkeit - freundlich, lebendig und einladend.

Was es gibt: Die Spezialität des Hauses ist natürlich das Eis – von traditionellen Favoriten wie Vanille und Schokolade bis hin zu Sorten wie Zimt-Orange und Joghurt-Marille. Der Verkaufsschlager des Eiscafés sind jedoch seine fantasievollen Eisbecher. Kunden schwärmen von der großen Auswahl und den raffinierten Kreationen, die man nach Wunsch individuell anpassen kann. Selbst für diejenigen mit speziellen diätetischen Anforderungen, wie zum Beispiel glutenfreie Optionen, ist gesorgt. Auch Aperitif, Cappuccino und feine italienische Produkte gibt es.

Was die Leute lieben: Eines der Merkmale des Eiscafés Pinocchio, das die Kunden immer wieder hervorheben, ist sein freundliches und zuvorkommendes Personal. Viele loben ihre Flexibilität bei der Anpassung der Eisbecher und ihre allgemeine Gastfreundlichkeit. Mit seiner zentralen Lage in Bregenz ist es ein Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Es ist ein Ort, an dem man sich entspannen und den Charme der Stadt genießen kann, während man ein Glas Aperol trinkt oder ein leckeres Eisbecher genießt.

Kritikpunkte: Trotz seiner Beliebtheit gibt es auch einige Punkte, die einige Kunden bemängeln. Einer davon ist der Service: Einige Kunden haben das Gefühl, dass das Personal bei hohem Betrieb nicht immer aufmerksam ist. Außerdem wird kritisiert, dass die Eisbecher nicht immer so aussehen wie auf der Speisekarte und dass die Eisdiele nur Barzahlung akzeptiert.

Fazit: Abschließend lässt sich sagen, dass das Eiscafé Pinocchio trotz kleinerer Mängel ein Highlight in Bregenz ist. Es bietet leckeres Eis, ein herzliches Ambiente und eine Ehrung des italienischen Lebensgefühls.

8. Eisplatzl – Die Eisdiele im Montafon, Schruns

Ebenfalls drei Prozent stimmten für das Eisplatzl in Schruns. Bekannt für sein selbstgemachtes Eis, zieht es sowohl einheimische als auch touristische Naschkatzen an, die nach einer erfrischenden, köstlichen Leckerei suchen.

Was es gibt: Die Eisdiele Eisplatzl nimmt die traditionelle Kunst der Eisproduktion ernst und bietet eine beeindruckende Vielfalt von Eissorten. Die Palette reicht von den klassischen Geschmacksrichtungen wie Vanille und Schokolade bis hin zu kreativen und außergewöhnlichen Sorten wie Erdbeere-Sauerrahm-Limette, Wassermelone Minze und Himbeere Brennnessel. Das Angebot an einzigartigen Geschmacksrichtungen und die selbstgemachten Waffeln machen jeden Besuch zu einem echten Abenteuer.

Was die Menschen lieben: Besucher schwärmen von der Vielfalt und Qualität des Eises. Die große Auswahl an Sorten, darunter auch ungewöhnliche Kreationen, ist ein besonderer Pluspunkt. Lob ernten auch die großen Portionen, die trotz der eher hohen Preise ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Die Gäste betonen außerdem den freundlichen und kompetenten Service. Die "Eismeiggana" sind stets nett, hilfsbereit und geben gute Beratung. Der Besuch wird durch das angenehme Ambiente, besonders im Sommer auf den Außenbänken, zusätzlich versüßt.

Kritikpunkte: Einige Kunden äußern Kritik am Geschmack mancher Eissorten. In einigen Fällen konnten die ausgefallenen Geschmacksrichtungen nicht überzeugen und entsprachen nicht den Erwartungen der Gäste. Ein weiterer Kritikpunkt ist der hohe Preis pro Kugel, obwohl viele Kunden anerkennen, dass die Größe der Kugeln und die Qualität des Eises den Preis rechtfertigen.

Fazit: Das Eisplatzl hat sich als beständig und lösungsorientiert erwiesen, indem es auf konstruktive Kritik mit der Bereitschaft zur Verbesserung reagiert. Ob Sie nach dem traditionellen Geschmack von Kindheitssommern suchen oder mutig genug sind, einige ihrer innovativen Geschmacksrichtungen zu probieren, das Eisplatzl hat für jeden was zu bieten.



9. Zita Gelato, Lochau

Zita Gelato ist ein Eisparadies in Lochau. Jenseits der typischen Eiscreme-Geschäfte bietet Zita Gelato eine unverwechselbare Mischung aus kreativen Aromen und höchster Qualität, die sowohl Einheimische als auch Besucher in seinen Bann zieht.

Was es gibt: Zita Gelato verzaubert Gäste mit einer erlesenen Auswahl an Eissorten. Die Kreationen reichen von klassischen Vanille- und Schokoladen-Aromen bis hin zu gewagteren Sorten wie Sanddorn, Blutpfirsich, Walnuss und Feige. Die ständig wechselnden und saisonalen Sorten halten das Angebot frisch und aufregend. Außerdem punktet das Eiscafé mit der Verwendung von hochwertigen Zutaten und dem Fehlen von Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen.

Was die Leute lieben: Die Kunden loben vor allem den außergewöhnlichen Geschmack und die Qualität des Eises. Die vielen positiven Rezensionen unterstreichen die Exzellenz der hausgemachten Eiskreationen und die originellen Geschmackskombinationen. Die Gäste schätzen insbesondere die Verwendung frischer und natürlicher Zutaten, die das Eis so cremig und köstlich machen. Auch das ständig wechselnde Angebot wird von den Kunden gelobt, da es Abwechslung und Vielfalt bietet. Ein weiterer Pluspunkt ist der freundliche Service, der das Erlebnis bei Zita Gelato abrundet.

Kritikpunkte: Ein Hauptkritikpunkt sind die als überhöht empfundenen Preise in Kombination mit der Größe der Eisportionen. Einige Kunden sind der Meinung, dass die Portionen im Vergleich zu anderen Eisläden zu klein sind. Auch wird bemängelt, dass die Eisdielenbetreiber das Eis beim Servieren "abschaben". Darüber hinaus sind einige Gäste der Meinung, dass die Auswahl an Eissorten zu gering ist und es an Vielfalt fehlt.

Fazit: Trotz der Kritikpunkte überwiegt die Zufriedenheit der Kunden und Zita Gelato bleibt ein beliebter Ort für Eisliebhaber. Auch wenn es etwas teurer sein mag, so wird der exzellente Geschmack und die Qualität des Eises oft als die zusätzlichen Kosten wert angesehen.

10. Eispavillon am See, Bregenz

Beim Eispavillon am See gibt es leckeres Eis. ©VOL.AT/Sams

Ein weißes Juwel am Ufer des Bodensees in Bregenz – der Eispavillon am See. Inmitten einer landschaftlich reizvollen Umgebung bietet diese charmante Gelateria den perfekten Ort, um sich auf ein köstliches Stückchen sommerlicher Süße zu freuen.

Was es gibt: Bei einem Besuch des Eispavillons am See erleben Sie nicht nur eine der spektakulärsten Aussichten, die Bregenz zu bieten hat, sondern haben auch die Möglichkeit, eine Vielzahl von köstlichen Eiscremes und Getränken zu genießen. Wie aus den Kundenbewertungen hervorgeht, gehören ein rasch zubereiteter Eiskaffee, der süße Apfelstrudel und insbesondere das Pistazieneis zu den bevorzugten Optionen. Zusätzlich zu den Eiskreationen werden auch andere Mahlzeiten angeboten.

Was die Leute lieben: Die Kunden lieben nicht nur die eisigen Köstlichkeiten, sondern schätzen auch den außergewöhnlich guten Service und das freundliche Personal, wie viele Rezensenten betonten. Insbesondere für Familien mit Kindern bietet der Eispavillon am See ein attraktives Angebot – dank der Nähe zum Kinderspielplatz können die Eltern in Ruhe ihr Eis genießen, während die Kinder spielen. Auch die Eiswaffeln und Kaffees werden gelobt.

Kritikpunkte: Eine Kritik, die mehrmals geäußert wurde, ist die hohen Preise – ein Aspekt, der insbesondere im Vergleich zur Qualität bestimmter Gerichte, bemängelt wird. Darüber hinaus scheint es, dass der Eispavillon am See aufgrund seiner Beliebtheit und der begrenzten Sitzplätze oft überfüllt ist. Dies führt dazu, dass wartende Kunden die Tische umringen und diejenigen, die ihr Eis in Ruhe genießen möchten, sich beobachtet fühlen.

Fazit: Trotz kleinerer Mängel bleibt der Eispavillon am See ein magischer Ort, der Besucher mit seiner süßen Verlockung, der freundlichen Atmosphäre und der malerischen Aussicht auf den See fesselt. Die Stärken dieses Ortes überwiegen und halten den Charme des Eispavillons aufrecht, der trotz allem, ein süßer Anziehungspunkt in der Stadt Bregenz bleibt.

Die gesamte Falstaff-Wertung zu den Eissalons gibt es hier.

