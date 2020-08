Das ist neu bei der 72. Dornbirner Herbstmesse

Online-Tickets, App fürs Handy, neue Besucherregeln: Die Dornbirner Herbstmesse 2020 winkt mit zahlreichen Neuerungen. VOL.AT überträgt die Pressekonferenz am Dienstag, den 25. August live ab 10.30 Uhr.

Ein zusätzliches Angebot für Besucher bringt dieses Jahr auch die Präsenz der Herbstmesse in der Events Vorarlberg-App mit sich. Die App "Events Vorarlberg" der Convention Partner Vorarlberg steht im App- oder Playstore kostenlos zum Download zur Verfügung. Benutzer müssen dort nur noch das Event "72. Herbstmesse" auswählen. Dadurch erhalten Besucher alle wichtigen und interessanten Informationen. Dazu gehört etwa der Geländeplan, die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, eine Suchfunktion nach Produkten oder Dienstleistungen und Grundinformationen zu den Ausstellern. Zudem erhalten die Nutzer digitale Informationen über sämtliche Vorkehrungen und besondere Sicherheits- bzw. Hygienemaßnahmen. Durch "Live-Nachrichten" der Messe Dornbirn können auch kurzfristige Informationen schnell kommuniziert werden.

In Zusammenarbeit mit Vorarlberg Tourismus wird die 72. Herbstmesse erstmals Teil des Social Guide Vorarlberg. Der Social Guide Vorarlberg bildet alles aus der Social Media Welt ab, was es über Vorarlberg und auch die Herbstmesse zu entdecken gibt. Durch das strukturierte Sammeln der Posts auf Instagram und Facebook wird die Vielfalt der 72. Herbstmesse sichtbar. Im Unterschied zu einer klassischen Social Wall bietet der Social Guide die Möglichkeit, die Posts nach Themen und Orten zu bündeln. So entsteht eine übersichtliche und dynamische Inspirations- und Informationsquelle für die Besucher. Die Seiten des Social Guides werde in die Website der Herbstmesse, in die App und vor Ort auf den LED-Walls eingespielt.