Das sagt Altach Sportchef Christian Möckel zur Zukunft des Klubs

Im Rahmen der Auslosung vom Seehallencup in Hard im Spielcasino Bregenz sprach VOL.AT mit dem neuen Sportdirektor der Rheindörfler.

Der Liveticker mit Interviews, Fotos von der Auslosung Seehallencup in Hard vom Casino

Die Seehallen-Cup-Auslosung

Glücksengel Christian Möckel zog HammergruppenHARD/BREGENZ. „Ich find solche Topevents sehr spannend und für die Spieler und Vereine sind die Hallenfußballturnier sehr aufwendig und in den Wintermonaten zeitintensiv. Ich habe in meiner aktiven Karriere sehr gerne und sehr oft in der Halle gespielt, bin ein großer Freund des Bandenzauber auf dem Parkett oder auf Kunstrasen. Leider habe ich als Aktiver nicht sehr viele Pokale gewonnen. Das Hallenmasters in Berlin mit tausenden Zuschauern war das absolute Highlight und mit dem Erreichen des Halbfinale auch wunderschön“, sagt Glücksengel Christian Möckel nach der Auslosung der Gruppenphase vom 7. Forstner Seehallencup im Spielcasino Bregenz.