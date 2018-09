Das ist die neue iPhone-Generation

Auf der Keynote am 12. September in Cupertino hat Apple nun die neue Generation des iPhones vorgestellt. Die VOL.AT-Redaktion hat alle wichtigen Fakten und Neuerungen zusammengefasst.

Das neue Smartphone wird in drei Varianten erscheinen. Das iPhone XS ist dabei der direkte Nachfolger des iPhone X, mit dem iPhone XS Max wird eine größere Variante erscheinen und das iPhone XR ist der Nachfolger des iPhone 8.

Die beiden teureren Varianten sind in den Farben Silber, Space Grau und Gold erhältlich. Das iPhone XR erscheint in Weiß, Schwarz, Gelb, Blau, Koralle und Rot. Besonders auffällig ist beim XS und XS Max die goldene Farbvariante, dessen Rahmen leicht schimmert, während die Rückseite etwas milchiger und fast schon bräunlich wirkt.

Das iPhone XS erscheint mit einem 5,8-Zoll-Display, das erschwinglichere iPhone XR mit einem 6,1-Zoll-Display und das iPhone XS Max mit einem 6,5-Zoll Display. Letzteres ist damit das bisher größte iPhone aller Zeiten. Apple verwendet zudem eine neue Art von Glas für das Display. Details dazu nannte Apple nicht, bezeichnet es jedoch als „das stabilste Glas, das es je in einem Smartphone gab.“ Angeblich gewährleistet es eine erhöhte Kratzfestigkeit.

Die Auflösung des XR, liegt trotz der enormen Größe, bei gerade einmal 1792×828 Pixel. Das Bild ist damit deutlich grober als bei den anderen Modellen und ermöglicht keine scharf dargstellten Bildschirminhalte, mangels HDR Display. Anders als beim iPhone XS und XS Max verbaut Apple in der günstigeren Variante ein LCD, statt einem OLED-Panel, weshalb deutliche Unterschiede beim Kontrastumfang sichtbar sind. Das XR ist jedoch etwas heller, was gerade bei Sonnenlicht von Vorteil sein kann. Beim Kauf des XR muss zudem auf die 3D Touch-Funktion verzichten werden, welche unterschiedliche Druckstärken auf dem Display erkennen würde.

Die wichtigste Neuerung ist der neue Apple-A12-Bionic-Prozessor, welcher von Apple als schnellster Prozessor in einem Smartphone bezeichnet wurde. Dieser wird mit der brandneuen 7-Nanometer-Technik gefertigt. Bis auf den Kirin 980 von Huawei kann die Konkurrenz in diesem Punkt nicht mithalten. Durch die 7-Nanometer-Technik reduziert sich die Größe des Chips und damit auch der verhältnismäßige Energieverbrauch. Der A12-Chip arbeitet mit sechs CPU-Kernen, davon zwei Hochleistungskerne und vier stromsparende Kerne. Zudem werden die sechs CPU-Kerne von vier Grafikkernen (GPU) unterstützt, die im Vergleich zur letzten Generation, bis zu 50 Prozent schneller sein sollen. Der Chip ist damit bis zu 15 Prozent schneller und wesentlich energieeffizienter als der vorangegangene A11-Chip.

5. Kamera

Standardgemäß sind auf der Rückseite zwei 12-Megapixel-Kameras angebracht. Mit den üblichen Belichtungsvarianten werden Bilder nun gleichzeitig geschossen. Am Ende werden mit Hilfe des neuen Prozessors, die vier besten Aufnahmen selektiert und zu einem möglichst optimalen HDR-Bild kombiniert. Mit dieser Funktion sehen schwierige Belichtungssituationen und Porträts noch etwas besser aus. Neu ist ebenfalls ein Schieberegler, mit dem die Tiefenschärfe stufenweise und in Echtzeit angepasst werden kann. In beiden Linsen ist natürlich eine optische Bildstabilisierung eingebaut. Die Weitwinkel-Hauptkamera des iPhone XS ist im Vergleich zum Samsung Galaxy S9 jedoch nicht sehr lichtstark. Hier besteht eindeutig noch Verbesserungsbedarf.