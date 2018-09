Gerüchteküche brodelt: Apple präsentiert neue Smartphone-Generation

Ab 19 Uhr gibt Apple, auf seiner Keynote in Cupertino, die Nachfolger der aktuellen Smartphone-Generation bekannt. Der Nachfolger des iPhone X soll angeblich iPhone XS heißen. Aus China kursieren, kurioserweise, bereits Fotos des neuen Smarthones im Internet.

Hinweisen zufolge werden neben dem iPhone XS zwei weitere Modelle erscheinen. Das größere Modell mit 6,5-Zoll-Display wird dabei als iPhone X Plus oder iPhone XS Max, der erschwinglichere Nachfolfer des iPhone 8 als iPhone 9 oder iPhone XC bezeichnet. Doch welche Neuerungen werden für die neue Smartphone-Generation überhaupt erwartet? Alle Neuigkeiten zum Event in Cupertino finden Sie ab 19 Uhr in unserem Live-Blog.