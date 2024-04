DAS ist die jüngste Milliardärin der Welt

Livia Voigt und Clemente Del Vecchio führen die Forbes-Liste als die jüngsten Milliardäre der Welt an, haben ihr Vermögen jedoch nicht aus eigener Kraft erlangt.

Livia Voigt

Die 19-jährige Brasilianerin Livia Voigt erbte ein beträchtliches Vermögen von ihrem Großvater Werner Ricardo Voigt, Mitbegründer des Industriekonzerns WEG, der 2016 verstarb. Dieses Erbe macht sie heute umgerechnet zu einer Milliardärin mit einem Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar (eine Milliarde Euro). Weil sie noch Vollzeit studiert, hat sie noch keinen Platz im Vorstand des Unternehmens. WEG zählt zu den führenden Herstellern von Elektromotoren in Lateinamerika und exportiert in über 135 Länder. Auch Livias ältere Schwester Dora Voigt de Assis gehört zu den 25 jüngsten Milliardärinnen und Milliardären der Welt. Die 26-Jährige hat wie ihre Schwester ein Nettovermögen von einer Milliarde Euro. Das entspricht einem Anteil von 3,1 Prozent an WEG. 2020 schloss sie ihr Architekturstudium ab.

Über die beiden Schwestern ist nicht viel mehr bekannt, da sie sich auch in den sozialen Medien größtenteils zurückhalten und ihren Reichtum nicht zur Schau stellen. Laut dem Portal "Terra" genießt Livia gerne das Skateboardfahren und verbringt viel Zeit in der Natur.

Clemente Del Vecchio

Der Italiener Clemente Del Vecchio ist nur zwei Monate älter als Livia Voigt, verfügt jedoch bereits über ein beträchtliches Vermögen von 4,8 Milliarden US-Dollar (4,4 Milliarden Euro). Ähnlich wie Voigt hat auch er sein Vermögen durch eine Erbschaft erlangt. Nach dem Tod des “Brillen-Königs” Leonardo Del Vecchio im Jahr 2022 erhielt Clemente bereits im Alter von 18 Jahren eine beachtliche Beteiligung am italienisch-französischen Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica. Clemente lebt in Mailand, wie auch seine Brüder Leonardo Maria (28) und Luca (22), und besitzt nun einen Anteil von 12,5 Prozent an der Holdinggesellschaft Delfin, die Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen hält, darunter EssilorLuxottica. Clemente gehört zu den sechs Kindern von Leonardo Del Vecchio, dessen Vermögen kurz vor seinem Tod auf etwa 30 Milliarden Franken geschätzt wurde. Er, Leonardo Maria und Luca sind Kinder aus der Ehe mit der Unternehmerin Sabina Grossi.