Das ist alles bei Stau am Kreisverkehr Dornbirn Nord erlaubt

Gerade zu den Stoßzeiten bilden sich bei Dornbirn Nord in allen Richtungen Stau. Manch Lenker entscheidet sich dann für besondere Wegfindungen, sehr zum Ärger mancher Autofahrer. Erlaubt ist aber viel.

Vor allem Mittags und Abends staut es sich bei Dornbirn Nord gern in alle Richtungen. Während die einen brav in der Schlange warten, wählen die anderen alternative Wege: Schließlich gibt es sowohl in Richtung Dornbirn wie auch Lauterach direkt nach dem Kreisverkehr eine Wendemöglichkeit. Und vom Achraintunnel kommend nutzt mancher den asphaltierten Weg neben dem Kreisverkehr gleich als Abkürzung.