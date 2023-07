Das große Opening - 10 Jahre Electric Love Festival

Es ist das Spektakel des Jahres für viele Freunde der elektronischen Unterhaltungsmusik. Am Donnerstag war es soweit. Bis zu 180.000 Menschen feiern bis Sonntag auf dem Gelände des Salzburgrings. Mit einem hochkarätigen Opener-Line-Up und Star-Besetzung vom Feinsten begann in Salzburg das 10. Electric Love Festival.

Bei Sonnenschein und guter Laune erfreuten sich zigtausende Besucher des diesjährigen Electric Love Festivals an warmen Temperaturen, kühlem Bier und fetten Beats. Ein absolutes Spektakel und ein Garant für gute Laune für all jene, die Spaß an guter Stimmung unter Menschen haben. Grund für die gute Laune: Ein hervorragendes Line-Up und eine ausgezeichnete Organisation des Revolution Event Teams.