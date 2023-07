Warm-Up-Party beim ELF - Aufgeheizt im Club Circus

Am Mittwoch erfolgte der Startschuss des diesjährigen Electric Love Festivals. Ein Jubiläum und daher etwas ganz Besonderes für alle Liebhaber der elektronischen Tanzmusik. Von Gewitterwarnungen, ausgelassener Stimmung und einem kunterbunten Line-Up.

Musik darf alle Farben haben, so oder so ähnlich lautete das Konzept der diesjährigen Warm-Up-Party am Salzburgring. Während sich bereits zigtausende Gäste ihren Campingplatz sicherten, öffnete das Electric Love bereits – nach Gewitterwarnungen etwas verspätet – gegen 18:15 Uhr das Festivalgelände, welches wieder konzeptionell bestens aufbereitet auf die Gäste wartete.