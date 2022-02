Das Geschäft mit den Coronatests

Österreich gibt Milliarden für Coronatests aus. Mit zuletzt über einer halben Million PCR-Tests täglich ist Österreich "Test-Weltmeister".

2,6 Mrd. Euro für Tests

Das Gesundheitsministerium erklärte am Dienstag auf APA-Anfrage, dass seit Pandemiebeginn bis Ende Dezember 2021 rund 1,8 Mrd. Euro an Testkosten ausbezahlt wurden. Die Kosten der betrieblichen Testungen und der Tests an den Schulen seien hier nicht inkludiert, so ein Sprecher. Diese werden von Wirtschafts- und Bildungsministerium abgewickelt.